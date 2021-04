Après avoir vendu Pivotal à VMware pour 2,7 milliards de dollars à VMware – qui sera bel et bien autonome à la fin de l’année – et cédé RSA à STG Partners l’année dernière pour un peu plus de 2 milliards de dollars, Dell poursuit sa politique de désendettement et envisage la cession de Boomi, rapporte Bloomberg qui s’appuie sur des sources proches du dossier. Selon ces dernières, la firme texane travaille avec un conseiller financier sur ce projet. La plateforme IpaaS pourrait valoir jusqu’à 3 milliards de dollars.

Basé à Chesterbrook en Pennsylvanie, Boomi pourrait intéresser des sociétés de capital-investissement ou des entreprises qui cherchent à développer leurs activités dans le cloud ont encore expliqué les informateurs de Bloomberg, qui précisent toutefois que les discussions en sont encore au stade préliminaire et qu’il n’y a aucune garantie qu’elles aboutissent.

Interrogé par nos confrères, Dell a refusé de s’exprimer sur ce que la société considère comme des rumeurs et des spéculations.

Dell a fait l’acquisition de Boomi, qui n’était alors qu’une start-up, en 2010 pour un montant resté secret auprès du fonds FirstMark Capital. A l’époque, la firme de Round Rocks avait expliqué que cette opération permettrait à ses revendeurs de relier les informations de leurs clients avec des applications proposées en mode cloud et de favoriser de cette manière l’adoption rapide et à moindre coût d’offres SaaS. A ce jour, Boomi compte plus de 13.000 clients dans le monde.

Conjuguées, la scission de VMware et la vente de Boomi pourraient rapporter plus de 12 milliards de dollars qui serviraient à réduire la dette à long terme de Dell. Provenant essentiellement de l’acquisition d’EMC, elle est évaluée aujourd’hui à 41,62 milliards de dollars.