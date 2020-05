Dell gèle les salaires de ses salariés, suspend sa contribution au plan 401(k), un système d’épargne retraite par capitalisation très répandu outre-Atlantique, ainsi que les recrutements à l’échelle de l’entreprise jusqu’au 29 janvier 2021, date de clôture de son exercice fiscal. Le fabricant texan rejoint ainsi la liste de plus en plus longue des géants de l’IT qui mettent en place des mesures draconiennes pour limiter l’impact financier du Covid-19. « Comme toutes les entreprises en ce moment, nous évaluons constamment notre activité pour planifier la résilience dans l’environnement actuel et pour soutenir les membres de notre équipe, nos clients et notre communauté d’une manière qui nous prépare tous à traverser avec succès cette pandémie », a déclaré l’entreprise dans un communiqué adressé à CRN.

Le mois dernier, Michael Dell avait annoncé qu’il renonçait jusqu’au 29 janvier au versement de son salaire de base en raison de la perturbation causée par le coronavirus. Selon un document officiel, le dirigeant a touché l’an dernier un salaire d’environ un million de dollars.

Ces annonces interviennent alors que l’entreprise de Round Rock espère conquérir plus de 50% de part de marché mondiale dans le stockage, les serveurs et l’infrastructure hyperconvergée.

Dell Technologies doit publier ses résultats financiers du premier trimestre ce jeudi 28 mai.