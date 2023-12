L’éditeur californien de solutions de gestion de données et d’analytique Alteryx a annoncé la conclusion d’un accord pour être rachetée par les sociétés de capital-investissement Clearlake Capital Group et Insight Partners, dans le cadre d’une transaction évaluée à 4,4 milliards de dollars. Ses actionnaires recevront 48,25 $ par action, soit une prime d’environ 30% par rapport au dernier cours de clôture. Cotée depuis 2017, Alteryx redeviendra une société privée une fois la transaction finalisée.

La volonté de l’éditeur de trouver un repreneur avait été rapportée par Reuters dès septembre. Malgré sa large base installée de plus de 8000 clients, la société fait face à un ralentissement de ses ventes. Sa croissance d’une année sur l’autre, qui était encore de 75% au quatrième trimestre 2022, n’était plus que de 8% sur le troisième trimestre 2023. Le cours de bourse a suivi la même pente, avec des actions qui ont perdu près de la moitié de leur valeur en 2022 et encore 6% cette année.

Selon des analystes, Alteryx a souffert d’avoir opéré trop tardivement sa transition vers le cloud. Ce n’est qu’en février dernier qu’elle a annoncé la disponibilité générale en mode SaaS de sa plateforme Analystics Cloud. Par ailleurs si l’IA remet au cœur du jeu les plateformes de gestion de données, elle renforce la concurrence et impose de fortes capacités d’investissement pour ne pas se faire distancer par les offres des géants du cloud.

L’accord apportera à Alteryx un soutien financier, plus d’expertise et la flexibilité d’une société privée, non soumise à un examen trimestriel. L’opportunité de déployer une stratégie à plus long terme.

« Au cours des dernières années, nous avons mis en œuvre une stratégie de transformation globale pour améliorer nos capacités de commercialisation et établir une feuille de route solide en matière d’innovation dans le cloud et l’IA. Nous sommes ravis de nous associer à Clearlake et Insight pour la prochaine étape du parcours d’Alteryx », a déclaré Mark Anderson, PDG d’Alteryx.