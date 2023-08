Le spécialiste de l’analyse de données et de l’IA Databricks négocie avec la firme d’investissement T. Rowe Price pour un nouveau cycle de financement, qui porterait sa valorisation à 43 milliards de dollars. L’information est rapportée par l’agence Bloomberg dont les sources qualifient les négociations de préliminaires. Les derniers cycles de financement de la start-up remontent à 2021. Un tour de table de 1 Md$ en série G en février, suivi d’un autre de 1,6 Md$ en série H en août avaient déjà fait grimper sa valorisation à 28 Md$ puis 38 Md$. T. Rowe Price avait déjà participé aux deux. La startup a réuni au total 3,5 Md$ de financements depuis sa création en 2013.

Ali Ghodsi, le PDG et co-fondateur de Databricks, a reconnu dans une récente interview à Bloomberg que les conditions de marché avaient empêché jusqu’ici la société de s’introduire en bourse. Il a toutefois déclaré que la société était « bien capitalisée », tout en estimant pertinent un nouveau cycle de financement à des fins stratégiques.

Databricks pourrait ainsi poursuivre sa stratégie de croissance externe, avec déjà six acquisitions réalisées, la plus importante étant celle en juin dernier du spécialiste de l’IA générative MosaicML pour 1,3 Md$. Avant ce rachat, Databricks avait déjà lancé son propre modèle d’IA open source baptisé Dolly. Développer une plateforme capable d’unifier les données et d’intégrer l’IA coûte évidemment très cher, d’où l’importance de nouveaux financements.