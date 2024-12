La rumeur d’un tour de table historique circulait depuis des semaines. Databricks l’a magistralement confirmée mardi en annonçant une levée de 10 Md$, bien supérieure aux montants de 5 à 9,5 Md$ initialement rapportés par les agences de presse. Ce tour de table en série J, mené par Thrive Capital, valorise la société spécialisée dans les données et l’intelligence artificielle à 62 Md$.

Cette levée, qui dépasse de loin celle de 6,6 Md$ d’OpenAI en octobre dernier, montre la persistance de la fièvre spéculative sur les sociétés pouvant capitaliser sur le boom de l’IA. Elle s’appuie toutefois sur de solides fondamentaux.

Databricks a enregistré une croissance de 60% au troisième trimestre et prévoit de dépasser 3 Md$ de chiffre d’affaires sur l’exercice clos fin janvier 2025. Elle maintient des marges brutes sur les abonnements SaaS supérieures à 80%

La société, qui emploie 7.000 personnes, prévoit d’investir ce capital dans de nouveaux produits d’IA, des acquisitions et l’expansion de ses opérations internationales. Elle dispose déjà de plus de 20 bureaux mondiaux et de hubs en Europe (Londres) et en Asie (Singapour).

« Cette levée de fonds a été largement sursouscrite », a déclaré Ali Ghodsi, cofondateur et CEO de Databricks. « Nous ne sommes encore qu’aux prémices de l’ère de l’IA. La Data Intelligence Platform de Databricks offre de la valeur à long terme à nos clients, et notre équipe reste pleinement engagée pour aider les entreprises de tous les secteurs à développer l’intelligence des données. »

Les sociétés d’investissement Andreessen Horowitz, DST Global, GIC, Insight Partners et WCM Investment Management ont codirigé le tour de table. Le Régime de retraite des enseignants de l’Ontario, ICONIQ Growth, MGX, Sands Capital et Wellington Management y ont également participé.

Avant de finaliser ce cycle de financement, Databricks avait déjà récolté 8,6 Md$. La prochaine étape maintenant pourrait être de concrétiser son projet d’entrer en bourse.