La plateforme d’analyse de données et d’IA de Databricks continue d’attirer les investisseurs. L’entreprise est parvenue à obtenir plus de 500 M$ dans un nouveau tour de table en série I qui porte sa valorisation à 43 Md$. C’est 5 Md$ de plus que lors du précédent tour de table en 2021, lorsque la société avait levé 1,6 Md$.

Le nouveau tour de table a été mené par T. Rowe Price et voit l’entrée de nouveaux investisseurs dont Capital One Ventures et surtout un partenaire stratégique de premier plan : Nvidia.

« L’engagement des partenaires stratégiques et financiers axés sur le long terme reflète la dynamique continue de Databricks, l’adoption rapide de Databricks Lakehouse par les clients et le succès que les clients constatent en passant à une plateforme de données et d’IA unifiée », déclare Ali Ghodsi, PDG de Databricks dans un communiqué.

Databricks est un client important de Nvidia, surtout depuis qu’il s’est renforcé dans l’IA générative avec l’acquisition pour 1,3 Md$ de MosaicML, finalisée à l’été 2023.

« Les données d’entreprise sont une mine d’or pour l’IA générative. Databricks réalise un travail incroyable avec la technologie NVIDIA pour accélérer le traitement des données et les modèles d’IA génératifs », commente en retour le PDG de NVIDIA Jensen Huang.

Le PDG de Databricks a déclaré que la levée était cinq fois supérieure à ce qu’il avait anticipé il y a quelques mois, en raison de l’intérêt élevé des investisseurs. Un succès qui s’explique à la fois par l’engouement pour l’IA et les bons résultats de l’entreprise.

Sur le trimestre clos en juillet, Databricks a déclaré avoir atteint un chiffre d’affaires annuel de 1,5 Md$, avec des ventes en croissance de 50 % sur un an. La société revendique 10 000 clients, dont 300 clients avec plus de 1M$ de dépenses annuelles et plus de 50 % des sociétés du Fortune 500.

Cette levée pourrait toutefois être la dernière. Ali Ghodsi a réaffirmé que l’introduction en bourse de Databricks faisait partie de sa feuille de route, sans toutefois détailler le calendrier. En attendant l’entreprise est largement financée pour continuer le développement de sa plateforme et affirmer ses ambitions dans l’IA.