Vectra Networksa réalisé une levée de fonds de 100 millions de dollars dirigée par TCV afin de stimuler l’expansion du marché mondial et les efforts de recherche et développement autour de sa plateforme de sécurité du cloud basée sur l’IA Cloud Cognito. Les investisseurs existants ont également participé à l’opération. Selon Crunchbase, Vectra a collecté 222,5 millions de dollars en huit tours de financement depuis sa création en 2011.

« Le cloud présente des lacunes critiques en matière de sécurité qui rendent les organisations vulnérables. Les cyberattaqueurs tirent parti de ces lacunes sans laisser de traces », affirme dans un communiqué le fournisseur de solutions de sécurité. « La plateforme Cognito résout ces problèmes de sécurité en offrant une visibilité à 360 degrés sur l’infrastructure en nuage, les centres de données, les utilisateurs et l’Internet des objets, ne laissant ainsi aux attaquants nul endroit où se cacher. » Selon lui, le cloud présente des angles morts inhérents en matière de sécurité, ce qui rend impératif l’élimination des cyber-risques lorsque les entreprises déplacent leurs activités vers le cloud.

« Lors de nos recherches sur cette catégorie, il nous est apparu clairement que Vectra gagnait rapidement du terrain auprès de ses clients en repensant la manière dont les entreprises envisagent la sécurité du réseau et du cloud. La plateforme Vectra Cognito est sur le point de s’imposer dans l’infrastructure de sécurité des entreprises multinationales et des entreprises de taille moyenne », commente Tim McAdam, associé de TCV et membre du conseil d’administration de Vectra.

Selon la société, l’an dernier son chiffre d’affaires annuel récurrent a augmenté de 104% par rapport à 2017.

Vectra est basée à San Jose en Californie et dispose de bureaux à Austin (Texas) et à Cambridge (Massachusetts), ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Irlande et en Suisse. La filiale française est dirigée depuis deux ans par Christophe Jolly, ex-directeur Sécurité de Cisco France et auparavant responsable commercial France des secteurs public et opérateurs de SourceFire.