L’éditeur de sécurité réseau continue d’avoir le vent en poupe. Pour son exercice 2020, il annonce une croissance de ses ventes supérieure à 100%. La multiplication des attaques au cours de l’année a largement contribué à cette performance. Ses solutions de détection et de réponse aux menaces réseau ont été adoptées par un nombre croissant de clients pour sécuriser leurs infrastructure réseau, leurs datacenters, leurs actifs hébergés dans le Cloud, leurs environnements hybrides, leurs utilisateurs et leurs ressources IoT.

Son offre de détection dédiée à l’environnement Microsoft Office 365 a été particulièrement plébiscitée avec des ventes ont plus quadruplé au cours de l’année. Et le fait que ce soit son produit Cognito qui a permis de détecter et de bloquer l’attaque en temps réel contre Sanofi, a encore réhaussé son image sur le marché (voir le webinaire que l’éditeur a consacré à l’attaque et à la réponse apportée).

Dans la région Europe du Sud, Vectra a connu une croissance encore plus spectaculaire puisqu’il a presque triplé son chiffre d’affaire entre 2019 et 2020, selon son directeur des ventes channel, Paolo Lauretti. Une performance que l’éditeur doit notamment au développement rapide de son réseau de distribution. Celui-ci s’est étoffé de plusieurs partenaires au cours de l’année. Paolo Lauretti cite notamment C2S, Alliria, Monaco Digital, HubOne, Mind Technologie…

Ils rejoignent un réseau déjà constitué de Nomios (partenaire historique en France), Advens, I-tracing, Axians, C2S (Bouygues), Orange Cyberdéfense, NTT, Intrinsec, CS-Novidy’s et Atos. Vectra France revendique ainsi une quinzaine de partenaires certifiés, tous experts en cybersécurité.

L’éditeur qui a démarré ses opérations en Europe du Sud il y a quatre ans compte désormais une équipe de presque 30 collaborateurs dans la région, dont plus d’une quinzaine en France.