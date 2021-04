Le développeur de logiciels de base de données open-source Redis Labs a levé 110 millions de dollars en financement de série G, dans un tour de table mené par un nouvel investisseur, Tiger Global, ce qui porte la valorisation de l’entreprise à plus de 2 milliards de dollars. Un autre nouveau venu, SoftBank Vision Fund 2, ainsi qu’un investisseur actuel, TCV ont également participé à l’opération. Les trois fonds ont par ailleurs acquis une participation supplémentaire dans le cadre d’une transaction secondaire de 200 millions de dollars. Parmi les investisseurs de la société figurent également Bain Capital Ventures , Francisco Partners, Goldman Sachs Growth, Viola Ventures et Dell Technologies Capital.

La société fondée en 2011 par Ofer Bengal (CEO) et Yiftach Shoolman (CTO), utilisera les fonds fraîchement levés pour poursuivre le développement de sa plateforme de données en temps réel, à étendre son empreinte mondiale et à renforcer le support client.

« Nous avons fondé Redis Labs avec l’idée que l’avenir du marché des bases de données serait défini par la performance, là où Redis excelle. Grâce au dévouement de notre équipe, Redis est devenu une plateforme de données de niveau entreprise pour s’attaquer à presque tous les cas d’utilisation en temps réel dans tous les secteurs », indique dans un communiqué Ofer Bengal. « Le partenariat avec de nouveaux investisseurs exceptionnels tels que Tiger Global et SoftBank, en plus de la conviction continue de nos investisseurs existants comme TCV, valide notre mission de faire de Redis la plateforme de données en temps réel que les entreprises choisissent de facto pour répondre aux attentes de leurs clients. »

« Les entreprises recherchent de plus en plus des moyens de tirer parti de l’efficacité et de la flexibilité du cloud pour faire progresser leur entreprise et Redis Labs est le meilleur partenaire pour elles dans cette aventure », affirme de son côté John Curtius, associé chez Tiger Global Management. « Redis Labs a développé une plateforme de données en temps réel pour répondre aux exigences de faible latence des applications critiques pour l’entreprise et à la stratégie de mise sur le marché afin de réussir aux côtés des hyperscalers du cloud. »

Pour son exercice fiscal clôturé en janvier 2021, l’éditeur annonce une croissance des revenus de plus de 54% (TCAC) sur trois ans, plus de 8.000 clients payants, dont 31% du Fortune 100, et un taux de rétention net supérieur à 120%.

Redis Labs figure désormais en tant que Challenger dans le Magic Quadrant 2020 de Gartner consacré aux systèmes de gestion de bases de données cloud.