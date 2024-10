Le spécialiste de la gestion de la surface d’attaque Armis annonce une levée de 200 millions de dollars. Sa valorisation a été multiplié par 4 en quatre ans et atteint désormais 4,2 milliards de dollars. Le tour de table de série D a été conduit par General Catalyst et Alkeon Capital, avec la participation des investisseurs existants Brookfield Technology Partners et Georgian.

La plateforme SaaS Armis Centrix permet aux entreprises d’identifier et surveiller en temps réel leurs actifs critiques, incluant les actifs IT, OT, IoT, ainsi que les dispositifs médicaux, le cloud, le code et les logiciels. La solution est utilisée par de grandes entreprises et organisations, telles que United Airlines, Ryanair, Colgate-Palmolive ou encore la poste américaine (Postal Service).

Ce financement supplémentaire permettra à Armis de poursuivre le développement de sa plateforme, notamment via des acquisitions. En 2024, la société a racheté pour 150 M$ Silk Security, spécialiste de la priorisation des risques et CTCI, spécialiste de la détection des menaces basée sur l’IA, pour un montant non divulgué.

La société israélo-américaine, basée en Californie, a indiqué en aout dernier avoir dépassé les 200 M$ de revenus récurrents annuels, soit un doublement en l’espace de 18 mois. La société envisage désormais de s’introduire en bourse.