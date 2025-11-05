Le spécialiste californien de la gestion de la surface d’attaque Armis annonce une levée de 435 millions de dollars portant sa valorisation à 6,1 milliards de dollars. La société avait déjà vue sa valorisation quadrupler à 4,2 milliards de dollars après avoir levé 200 millions de dollars en série D en octobre 2024. Le nouveau tour de table est conduit par le fonds Growth Equity de Goldman Sachs Alternatives, avec la participation de CapitalG, la branche capital-risque d’Alphabet.

Fondée en 2016 par Yevgeny Dibrov et Nadir Izrael (photo), Armis a annoncé en août avoir franchi la barre des 300 millions de dollars de revenus récurrents annuels contre 200 millions de dollars un an plus tôt. La société affirme travailler avec 40% des entreprises du Fortune 100. Sa plateforme SaaS Armis Centrix a notamment été choisie par United Airlines, Colgate-Palmolive ou encore la poste américaine (Postal Service).

« Notre trajectoire confirme que les organisations adoptent désormais une approche unifiée de la sécurité fondée sur la gestion de l’exposition. Ce financement reflète la confiance renouvelée des investisseurs envers Armis et consolide notre position de leader sur le marché », se félicite dans un communiqué Yevgeny Dibrov, PDG et cofondateur d’Armis.

Les fonds levés serviront à accélérer le développement de la plateforme et la croissance d’Armis, notamment au travers de nouvelles acquisitions. Au cours des deux dernières années, la société s’est emparée de Silk Security, CTCI et Otorio, renforçant les capacités de sa plateforme dans les domaines du cloud, de l’IA et de la sécurité des technologies opérationnelles.

Armis se fixe désormais comme principal objectif d’atteindre un chiffre d’affaires annuel récurrent d’un milliard de dollars pour se positionner parmi les acteurs de référence de la cybersécurité. La société prépare aussi son introduction en bourse, peut-être dès la fin 2026 si les conditions de marché le permettent.