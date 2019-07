Le chiffre date déjà un peu mais il est éloquent : selon le Fongecif, 6.000 postes dans le domaine de la cybersécurité restaient non pourvus en janvier dernier rien qu’en Ile-de-France. Principalement, des CDI à temps complet, précise le Fonds de gestion des congés individuels de formation. La filière emploie environ 24.000 salariés à l’échelle nationale, dont 70 % en Île-de-France. Or seulement 25 % des besoins en recrutements sont couverts par manque de postulants, assure le Fongecif.

La filière est relativement diversifiée avec 18 métiers recensés, qui recrutent de bac+2 jusqu’à bac+8. Parmi ces métiers, les plus recherchés sont : consultant en cybersécurité, veilleur-analyste, chef de projet sécurité, architecte sécurité et administrateur sécurité. Pour accéder à ces métiers, le Fongecif recense 150 formations longues (principalement des licences professionnelles, des masters, des titres d’ingénieur et des mastères spécialisés) et plus de 400 formations courtes.