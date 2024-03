Avec de solides résultats trimestriel et annuel, CrowdStrike a rassuré Wall Street sur la dynamique toujours vive du secteur de la cybersécurité. Contrairement à Palo Alto Networks qui le mois dernier a fait part d’un ralentissement lié à sa transition vers un modèle de plateforme, CrowdStrike apparait comme l’un des grands gagnants de ce mouvement de consolidation et présente des résultats et des perspectives supérieures aux attentes.

Pour son quatrième trimestre fiscal 2024 clos le 31 janvier, son chiffre d’affaires a enregistré une progression annuelle de 33% à 845,3 M$. Les analystes attendaient 839 M$. Le géant texan déclare par ailleurs un bénéfice net non GAAP de 95 cents par action diluée, supérieur aux 82 cents par action diluée attendus par Wall Street.

« CrowdStrike a réalisé un quatrième trimestre exceptionnellement solide et record, avec une croissance nette des nouveaux revenus récurrents annuels (ARR) de 282 M$ pour atteindre [à la fin de l’exercice] 3,44 Md$ en hausse sur un an de 34% », commente le co-fondateur et PDG de CrowdStrike, George Kurtz. « Les clients privilégient notre approche de plateforme unique pour la sécurité du cloud, la protection des identités et les solutions SIEM de nouvelle génération […] CrowdStrike est le consolidateur de choix, l’innovateur de choix et la plateforme de choix pour mettre fin aux violations en matière de cybersécurité. »

Sur l’ensemble de l’exercice 2024 le chiffre d’affaires est en hausse de 36% à 3,06 Md$ et le bénéfice net non GAAP par action diluée grimpe à 3,09$, contre 1,54$ un an plus tôt.

Pour son exercice 2025, CrowdStrike prévoit un bénéfice ajusté de 3,77$ à 3,97$ par action et des revenus de 3,92 à 3,99 Md$. Les deux points médians sont supérieurs aux attentes des analystes (LSEG).

La publication est saluée en bourse, l’action CrowdStrike s’appréciant de 18% en ouverture de séance mercredi.