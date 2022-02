VMware a publié ses résultats pour son quatrième trimestre et l’ensemble de son exercice 2022. Une nouvelle ère s’ouvre pour le spécialiste de la virtualisation et du cloud après sa scission avec Dell en novembre dernier. Cette première salve de résultats peut fournir un point de référence pour évaluer quelle sera la trajectoire de VMware en tant que société autonome.

Au quatrième trimestre, VMware a vu son chiffre d’affaires s’apprécier de 7% d’une année sur l’autre à 3,53 milliards de dollars, en ligne avec les attentes de Wall Street. Combinés, les revenus abonnements, SaaS et licences ont grimpé de 11%, générant 1,9 milliard de dollars. Si l’on s’en tient aux abonnements et au SaaS, on arrive à 868 millions de dollars, soit une croissance de 23%. Par ailleurs, le bénéfice net non-GAAP (858 millions de dollars) s’est établi à 2,02 dollar par action diluée, dépassant de 6 cents le consensus des analystes.

« La croissance de la demande des clients pour nos solutions multi-cloud s’est reflétée dans nos résultats du 4ème trimestre. Nous sommes à un moment passionnant de notre secteur, alors que les entreprises, grandes et petites, se transforment et se modernisent pour devenir des entreprises numériques basées sur des logiciels », a déclaré dans un communiqué Raghu Raghuram, le PDG de VMware. « Nous sommes bien positionnés pour aider nos clients à créer, exécuter et sécuriser leurs applications dans cet environnement multi-cloud ».

Sur l’ensemble de l’exercice le chiffre d’affaires progresse de 9% à 12,8 milliards de dollars. Les revenus des licences progressent de 3% et les revenus abonnements et SaaS de 24%. Leur montant cumulé atteint 6,3 milliards de dollars, en progression de 13%. Le bénéfice net non-GAAP s’est établi à 3,06 milliards de dollars, soit 7,25 dollar par action diluée, en hausse de 1% par rapport à l’exercice précédent.

« Alors que nous nous tournons vers notre prochain exercice, nous restons concentrés sur l’accélération de la croissance de notre portefeuille d’abonnements et SaaS et sur la mise à l’échelle de notre plate-forme multi-cloud, ce qui nous permet de générer une croissance à long terme des revenus et des bénéfices », a déclaré le directeur financier Zane Rowe.

Sur le premier trimestre de l’exercice 2023, VMware s’attend à des revenus de 3,18 milliards de dollars, en hausse de 6,5%. Les revenus abonnements et SaaS sont attendus à 910 millions de dollars, en hausse de 23%. Le bénéfice net non-GAAP visé est de 1,56 dollar par action diluée.

Pour l’ensemble de l’exercice 2023, VMware s’attend à un chiffre d’affaires de 13,75 milliards de dollars en croissance de 7%. Les revenus abonnements et Saas sont attendus à 910 millions de dollars, en hausse de 26%. Le bénéfice net non-GAAP visé est de 6,97 dollar par action diluée.