Le géant de la sécurité cloud Crowdstrike confirme que son investissement dans la distribution porte ses fruits.

A l’occasion de l’annonce des résultats financiers de sa société, le co-fondateur et PDG de CrowdStrike, George Kurtz, vient de déclarer que les revenus récurrents annuels générés par les fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) ont plus que doublé en 2023. 83% des revenus de CrowdStrike proviennent de ses partenaires.

Les résultats du quatrième trimestre de son exercice 2023, clos le 31 janvier, ont dépassé les estimations des analystes en termes de chiffre d’affaires et de bénéfices. Les recettes ont augmenté de 48% d’une année sur l’autre, pour atteindre 637,4 millions de dollars. La société a annoncé un bénéfice net non GAAP de 47 cents par action pour son quatrième trimestre fiscal, supérieur aux 43 cents par action attendus. Suite à cette annonce, le cours de l’action de CrowdStrike a augmenté de 7% avant-hier pour atteindre 133,75 dollars par action, selon CRN.

« L’investissement dans notre écosystème de partenaires est l’une de nos principales initiatives pour l’année fiscale 2024 », réaffirme George Kurtz, en écho à Geoff Swaine, le nouveau patron de la région Asie-Pacifique de CrowdStrike.

Pour rappel, CrowdStrike a recruté Daniel Bernard au poste de directeur commercial en janvier dernier. Débauché de SentinelOne, celui-ci a pris en charge la supervision du programme de distribution de CrowdStrike.

Le géant de la sécurité du cloud cible désormais les PME avec sa plateforme Falcon Go. Cette version est d’un prix plus abordable que la plateforme de sécurité unifiée Falcon pour les grandes entreprises. « Elle nous a permis d’attirer plus de 1.000 nouveaux clients en un semestre », affirme George Kurtz. « Ce succès démontre la demande d’entreprises de toutes tailles en matière de protection des points d’extrémité. »