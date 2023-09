CrowdStrike annonce qu’il va acquérir Bionic pour se renforcer dans la sécurité du cloud. La startup israélienne propose une plateforme de gestion de la sécurité des applications, qui identifie et cartographie les services applicatifs et flux de données, dans les environnements sur site, hybrides et entre les fournisseurs de services cloud.

Le PDG de Bionic Idan Ninyo présente l’offre comme un « Google Maps pour vos applications », qui « fournit une image complète des risques de sécurité des applications d’une manière fluide et n’interférant pas avec le processus de développement ».

Elle viendra enrichir la plateforme de protection des applications cloud natives (CNAPP) de CrowdStrike afin d’apporter une visibilité et une prévention des risques accrues sur l’ensemble du parc cloud. Elle sera proposée à la fois comme offre autonome et intégrée à Falcon Cloud Security.

« Nous fournissons ce dont les clients ont besoin : une protection moderne pour répondre de manière globale aux risques de sécurité du cloud, via une plateforme unifiée », commente dans un communiqué George Kurtz, le PDG de CrowdStrike.

L’accord a été annoncé à l’occasion de la conférence Fal.Con 2023 à Las Vegas sans que son montant ne soit divulgué. La presse israélienne évalue toutefois la transaction à 350 M$. Depuis sa création en 2019, la startup a réuni 82 M$ de financements dont 65 M$ en mars 2022 auprès d’Insight Partners.

CrowdStrike prévoit de finaliser la transaction au cours de son troisième trimestre fiscal clos fin novembre.

La sécurité du cloud est une activité en forte croissance de CrowdStrike. Au second trimestre, le chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR) pour les modules déployés dans le cloud public atteignaient 296 M$, en hausse annualisée de 70%, quand l’ARR total progressait de 37% à 2,9 Md$.