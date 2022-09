CrowdStrike a profité de sa conférence annuelle Fal.Con à Las Vegas pour lancer son programme CrowdStrike Powered Service Provider Program (CPSP). Avec ce programme, le spécialiste de la cybersécurité déclare vouloir aider les prestataires de services à fournir des solutions packagées à valeur ajoutée autour de sa plateforme Falcon. Avec à la clé une mise sur le marché plus rapide et une meilleure rentabilité.

La plateforme CrowdStrike Falcon est une solution qui couvre la sécurité des endpoints, du cloud, des identités et des données. Les partenaires du programme ont la possibilité d’incorporer des offres packagées ou différents modules de la plateforme dans les produits de sécurité qu’ils proposent à leurs clients. Des remises et offres spéciales doivent leur apporter plus de latitude commerciale pour élaborer des solutions flexibles et adaptées.

« Nos partenaires apprécient la plateforme CrowdStrike Falcon, car elle assure un haut niveau de protection à leurs clients tout en étant très facile à mettre en place et à gérer », explique dans un communiqué Michael Rogers, vice-président en charge des alliances mondiales chez CrowdStrike. « En lançant le programme CrowdStrike Powered Service Provider, nous avons voulu valoriser les prestataires de services. Dans cette optique, nous avons développé le programme CPSP en partenariat avec des intégrateurs de systèmes mondiaux, des éditeurs de solutions managées de détection et de réponse aux incidents, des prestataires de services managés, des prestataires de services de sécurité managés et des opérateurs de télécommunications. »

Au sein du programme CPSP, CrowdStrike a créé une classe « Elite » qui réunit ses plus grands partenaires mondiaux. Elle comprend Cyber Defense Labs, Deloitte, eSentire, Marco Technologies, Orange Cyberdefense et Sirius. Son but est d’encourager les membres à développer leur partenariat avec CrowdStrike grâce à des campagnes dédiées, la mise à disposition de compétences et de nombreuses opportunités commerciales.

Chez Orange Cyberdefense le partenariat sera un levier pour accélérer la protection des PME.

« Les PME sont particulièrement vulnérables aux cyberattaques et doivent se doter de solutions de cybersécurité capables de s’adapter en permanence à des menaces en constante évolution », souligne le responsable du développement Benjamin Serre. « Nous sommes ravis d’avoir choisi CrowdStrike pour nos services managés de cyber-protection. Combinée à l’expertise d’Orange Cyberdefense, notamment dans le domaine de la chasse proactive aux menaces, les PME bénéficient d’un service de cybersécurité de nouvelle génération. »

Plusieurs annonces stratégiques ont été faites en marge de la conférence annuelle. CrowdStrike fait l’acquisition du spécialiste de la gestion de la surface d’attaque Reposify et a pris des participations dans Salt Security (sécurité des API) et Vanta (automatisation de la conformité) via son fond d’investissement stratégique Falcon Fund.