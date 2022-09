Le spécialiste de la cybersécurité CrowdStrike a annoncé l’acquisition de la start-up israélienne Reposify, qui développe une plate-forme de gestion de la surface d’attaque externe (EASM). L’annonce a été faite en marge de sa conférence annuelle Fal.con à Las Vegas. Les détails de la transaction n’ont pas été divulgués, mis à part qu’elle sera principalement payée en espèces et devrait être conclue à la fin du troisième trimestre fiscal de CrowdStrike se clôturant fin octobre.

« La technologie de Reposify offre une perspective extérieure du risque externe mondial d’une organisation, offrant une visibilité approfondie sur les appareils connectés les plus vulnérables et les plus susceptibles d’être ciblés », a expliqué George Kurtz, cofondateur et pdg de CrowdStrike dans un communiqué. « Combinée aux offres de pointe de CrowdStrike en matière de renseignements sur les menaces et d’ITSecOps, cette acquisition fournira aux clients une vue contradictoire de leurs risques et vulnérabilités externes afin qu’ils puissent être plus proactifs dans la gestion de leur posture de sécurité et plus résilients aux attaques. »

Fondée en 2017 par Yaron Tal, Reposify est basée à Tel Aviv et emploie 20 personnes. Gartner l’a classé en 2021 dans sa liste des acteurs émergents de la gestion de la surface d’attaque externe.

« Nous avons conçu Reposify pour permettre aux organisations à l’échelle mondiale d’avoir une visibilité sur les actifs non protégés du point de vue des attaquants, et nous sommes impatients d’intégrer notre technologie révolutionnaire dans la plate-forme de classe mondiale CrowdStrike Falcon », a commenté Yaron Tal, fondateur et directeur de la technologie de Reposify.

Avec ce rachat, CrowdStrike continue de développer ses offres de sécurité autour de sa plateforme phare Falcon, qui assure la protection des points d’extrémité, des charges de travail cloud, des identités et des données. L’entreprise basée à Austin (Texas) avait déjà racheté il y a moins d’un an la start-up californienne SecureCircle pour renforcer les capacités de sécurité Zéro Trust au niveau de l’accès aux données des terminaux. Elle vient également d’annoncer des prises de participation dans Salt Security (sécurité des API) et Vanta (automatisation de la conformité).