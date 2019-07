Si sa croissance se poursuit au rythme actuel, Dassault Systèmes atteindra bientôt le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires trimestriel. A l’issue du deuxième trimestre de son exercice 2019, l’éditeur a enregistré un chiffre d’affaires IFRS de 961,4 millions d’euros, en croissance de 16%, dont 847,4 millions d’euros générés par les logiciels (+15%) et 114,0 millions d’euros provenant des services (+30%). Le chiffre d’affaires logiciel progresse de 13% en Europe à 347,5 millions d’euros, de 20% dans les Amériques qui génèrent 249,5 millions d’euros et de 11% en Asie, soit 250,5 millions d’euros. Le chiffre d’affaires logiciel 3DEexperience (non-IFRS) est en croissance de 52% à taux de change constants, reflétant la forte augmentation de Catia, Delmia, Simulia et Enovia. Il représente 31% (contre 23% au 2ème trimestre 2018) du chiffre d’affaires logiciel non-IFRS.

Le résultat opérationnel IFRS du trimestre progresse de 8%. Le résultat opérationnel non-IFRS est en hausse de 21% et atteint 296,2 millions d’euros. La marge opérationnelle non-IFRS s’établit à 30,7% au 2ème trimestre contre 29,4% à la même période de l’exercice précédent.

En croissance de 2%, le bénéfice net par action s’établit à 0,51 euro.

Sur l’ensemble du premier semestre, le chiffre d’affaires IFRS grimpe de 17% à 1,92 milliard d’euros, dont 1,70 milliard d’euros provenant des logiciels (+15%) et 217,6 millions d’euros générés par les services (+27%). Le chiffre d’affaires logiciel progresse de 13% en Europe à 712, millions d’euros, de 23% dans les Amériques qui génèrent 514,3 millions d’euros et de 12% en Asie, soit 425,6 millions d’euros.

Le résultat opérationnel IFRS progresse de 15%. Le résultat opérationnel non-IFRS est en hausse de 22% et atteint 612,6 millions d’euros. La marge opérationnelle non-IFRS progresse de 140 points de base et s’établit à 31,8% au 1er semestre contre 30,4% au même semestre de l’exercice précédent.

En croissance de 11%, le bénéfice net par action s’établit à 1,13 euro.

« Nous sommes convaincus que la plateforme 3DExperience est un vecteur essentiel d’innovation et de transformation pour tous les secteurs industriels où se manifeste et s’accélère la volonté d’offrir de nouvelles formes d’expérience client et de nouveaux modèles économiques. Nous voyons de telles possibilités dans les trois sphères qui constituent notre raison d’être – les produits, la nature et la vie. Et nos succès stratégiques dans de nombreux secteurs industriels au cours des deux dernières années en sont la preuve tangible », commente dans un communiqué le vice-président du conseil d’administration et directeur général l’éditeur, Bernard Charlès.

Pour le troisième trimestre, Dassault s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 890 à 905 millions d’euros et à une marge opérationnelle non-IFRS de 10% à 12%.