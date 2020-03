Le CEO d’Amazon, Jeff Bezos, a transmis via son compte Instagram un message à ses 800.000 salariés pour les remercier et les encourager à poursuivre leur tâche en reconnaissant que l’épidémie de coronavirus allait probablement « empirer avant de s’améliorer ». « Ce n’est pas comme d’habitude, c’est une période de grand stress et d’incertitude », a-t-il ajouté. « C’est aussi un moment où le travail que nous faisons est le plus critique. »

Amazon a enregistré une augmentation des commandes d’aliments de base, de préparations pour nourrissons, de désinfectants pour les mains et de fournitures médicales rapporte Bloomberg. La société a annoncé son intention d’embaucher 100.000 personnes dans le monde pour répondre à la demande et augmente temporairement la rémunération des salariés de ses entrepôts et a demandé à ses partenaires de livraison sous contrat d’augmenter également les salaires des chauffeurs qui ne travaillent pas directement pour Amazon.

L’entreprise est actuellement sous le feu des législateurs, des salariés et des militants qui l’accusent de ne pas protéger suffisamment son personnel. La pression s’est intensifiée vendredi lorsque l’United for Respect, un groupe de salariés américains d’Amazon et d’autres grands distributeurs, a exigé un congé rémunéré pour les personnes atteintes de coronavirus ainsi que de meilleures mesures de protection. La salariée d’un entrepôt en Caroline du Sud a ainsi déclaré qu’elle et ses collègues n’avaient pas d’équipement de protection adéquat, ni suffisamment de temps pour se laver les mains pendant leurs heures de travail. Elle a ajouté que l’entrepôt devrait fermer temporairement pour être désinfecté.

Samedi Amazon a annoncé que les salariés de son réseau de livraison américain seraient payées double pour chaque heure de travail supérieure à 40 heures par semaine jusqu’au 9 mai. Cela fait suite à des augmentations de 2 dollars l’heure qui sont en vigueur jusqu’en avril.

Jeff Bezos a déclaré que la société avait augmenté le nettoyage de ses installations et donné des instructions pour que les employés maintiennent une distance de sécurité entre eux. Ajoutant que l’entreprise organisait des rencontres quotidiennes avec les salariés pour résoudre les problèmes, il a expliqué qu’il était difficile d’obtenir des équipements appropriés. « Nous avons passé des bons de commande pour des millions de masques faciaux que nous voulons donner à nos employés et sous-traitants qui ne peuvent pas travailler à domicile, mais très peu de ces commandes ont été exécutées. Les masques restent rares dans le monde et sont actuellement dirigés par les gouvernements vers les installations qui en ont le plus besoin comme les hôpitaux et les cliniques », a-t-il indiqué.

Amazon a par ailleurs décidé de se concentrer sur la livraison de produits de nécessité, ce qui crée une confusion extrême indique Bloomberg, l’identification étant effectuée par des algorithmes avec peu de surveillance humaine.

Les retards de livraison de produits considérés comme n’étant pas de première nécessité se prolongeront pendant au moins un mois pour de nombreux clients aux États-Unis et en Europe, suscitant la panique chez les marchands en ligne qui comptent sur Amazon pour poursuivre leur activité pendant la pandémie. Certains d’entre eux réalisent 90%, voire plus, de leurs ventes sur la plateforme. Sont ainsi exclus pour le moment des produits tels que les téléviseurs, les jouets et même certains articles ménagers que les gens commandent en ligne afin d’éviter de se rendre dans les grandes surfaces. L’objectif, du moins aux Etats-Unis, est de stocker dans les entrepôts les articles sur lesquels les gens se précipitent tels que le papier hygiénique, l’eau de javel et les lingettes désinfectantes. C’est du propre.