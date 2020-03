Après avoir révisé à la baisse de 9% ses prévisions de ventes de PC dans le monde en 2020 à cause (notamment) de la pandémie de coronavirus, IDC fait de même avec ses prévisions de croissance de l’ensemble du marché IT. Sur la base d’indicateurs du premier trimestre, il s’attend désormais à un ralentissement significatif des investissements en matériel, en particulier au cours du premier semestre, les dépenses en logiciels et services étant également affectées. À la fin de l’année, dans un scénario pessimiste, ces dépenses n’augmenteraient que d’environ 1%. En février, le cabinet d’analyse s’attendait à une hausse de 4%. Ce pourcentage était déjà réduit par rapport aux 5% annoncés au mois de janvier. Particulièrement prudent, IDC indique cette fois dans son communiqué que ses dernières prévisions devraient avoir plus tendance à baisser qu’à augmenter au cours des prochaines semaines. « La situation est en constante évolution », explique Stephen Minton, vice-président du groupe Customer Insights & Analysis. « Nos données et enquêtes mensuelles pointent clairement dans une direction, mais il est encore tôt pour comprendre le plein impact de la crise du coronavirus dans tous les secteurs de l’économie. Nous utilisons des modèles de scénario pour illustrer que les prévisions ont un éventail plus large que d’habitude, et les risques à la baisse dans ces modèles semblent augmenter chaque jour. Cependant la durée de la crise demeure une grande inconnue et contribuera grandement à déterminer la croissance globale du marché pour l’ensemble de l’année. »

Selon Stephen Minton, ce scénario pessimiste n’est pas un scénario catastrophe. « Les choses évoluent si rapidement que nous devons constamment recalibrer nos hypothèses et nos attentes, mais le scénario pessimiste reflète un marché informatique dans lequel une croissance économique plus faible se traduira au cours des prochains trimestres par une baisse des dépenses des entreprises et des consommateurs dans toutes les technologies », ajoute-t-il avant de conclure, « Les choses pourraient empirer, mais j’espère que non. »

Parallèlement à son Worldwide Black Book: Live Edition (l’analyse trimestrielle, mais mise à jour mensuellement, de l’état et de la croissance prévue de l’industrie mondiale des TIC dans 100 pays), IDC publiera un scénario pessimiste aussi longtemps que la crise persistera. Il devrait permettre de comprendre l’impact potentiel de la crise au-delà des indicateurs de données réels actuels, pour le PIB et le marché des technologies de l’information.