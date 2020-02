Avec une année 2019 – qui a connu un fort rafraîchissement des équipements en vue de l’abandon du support de Widows 7 – dans le rétroviseur et l’émergence du coronavirus, IDC a abaissé ses prévisions concernant les livraisons d’appareils informatiques personnels (PCD), y compris les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les postes de travail et les tablettes. Selon le cabinet, ces expéditions diminueront de 9,0% en 2020 pour atteindre 374,2 millions d’unités à la fin de l’année. Toutefois, les prévisions à long terme restent légèrement positives avec 377,2 millions livraisons prévues en 2024, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 0,2% sur cinq ans.

Les livraisons devraient baisser de 8,2% au cours du premier trimestre 2020 et de 12,7% au second trimestre, le stock existant de composants et de produits finis étant alors épuisé. Au deuxième semestre, la situation devrait s’améliorer dans un marché toujours en déclin. « Nous avons déjà renoncé à près d’un mois de production compte tenu de la prolongation de deux semaines de la pause du Nouvel An lunaire et nous nous attendons à ce que le chemin vers la reprise de la chaîne d’approvisionnement de la Chine soit longue avec un lent filet de main-d’œuvre se rendant dans les usines des provinces touchées jusqu’au mois de mai », explique dans un communiqué Linn Huang , vice-président de la recherche, Dispositifs et écrans. « De nombreux composants critiques tels que les dalles, les capteurs tactiles et les cartes de circuits imprimés sortent de ces régions touchées, ce qui entraînera un resserrement de l’approvisionnement au deuxième trimestre. » « Il ne fait aucun doute que 2020 restera un défi, car les niveaux de fabrication sont à un niveau bas record et même les produits prêts à être expédiés sont confrontés à des problèmes de logistique », explique de son côté Jitesh Ubrani, directeur de recherche Worldwide Mobile Device Trackers au cabinet. « La perte de salaire associée aux fermetures d’usines et à la réduction globale de la qualité de vie accentuera la baisse au second semestre, car la demande sera affectée négativement. »

IDC prévoit toutefois une « croissance mineure » en 2021 à condition que la propagation du virus diminue en 2020, et que le marché revienne à la normale avec un intérêt pour les facteurs de forme modernes tels que les ordinateurs portables fins et légers, les tablettes détachables et les ordinateurs portables convertibles. De nombreuses entreprises devraient actualiser leurs appareils et évoluer vers ces facteurs de forme actuels dans le but d’attirer et de retenir une main-d’œuvre plus jeune estime IDC, qui s’attend à une hausse marginale des ventes aux consommateurs grâce aux ordinateurs de jeux et aux tablettes et PC cellulaires.