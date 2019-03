Le groupe de distribution et de services IT annonce l’acquisition de la société Akal Consulting. Spécialisée dans l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et dans l’accompagnement à l’adoption d’Office 365, Akal réalise 700 K€ de chiffre d’affaires annuel avec un effectif de 7 personnes. La société fusionnera en mai – à l’issue de sa clôture fiscale – avec StelR, l’actuelle entité conseil du groupe, qui compte 8 consultants. Actuellement basée à Malakoff (92), son équipe rejoindra les locaux de Constellation à Saint-Cloud (92) dès avril. Le nouvel ensemble devrait représenter 2,3 M€ de facturations sur l’exercice 2019 et porter son effectif à 25 collaborateurs d’ici à la fin de l’année.

Christophe Lahaye, le fondateur d’Akal, restera dans le groupe en tant que directeur associé de StelR au côté d’Antoine Brière, son président fondateur. Pour Christophe Lahaye, ce rapprochement est l’opportunité de passer un cap de croissance pour Akal en se déchargeant des fonctions support et prospection pour se consacrer plus amplement à l’accompagnement des clients. Il s’attellera également au développement de nouvelles offres : cadrage d’architectures cloud (définition du chemin d’adoption Cloud des clients) et mise en œuvre de projets d’intelligence artificielle (détermination des processus d’entreprise éligibles à des projets d’IA).

Pour Constellation, l’acquisition d’Akal Consulting est l’opportunité de compléter l’expertise de StelR, dont l’activité est plus tournée vers la réalisation de schémas directeurs que vers l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. « Akal Consulting jouit d’une très bonne réputation sur le marché de l’assistance à maîtrise d’ouvrage de systèmes d’Information, en particulier dans le domaine des infrastructures, réseaux et télécommunications », note Constellation dans son communiqué. Ce dernier précise qu’Akal « est également reconnu pour son expertise dans le domaine de l’accompagnement au changement autour des environnements de travail collaboratifs tels qu’Office 365, sa force reposant sur sa méthodologie éprouvée basée sur les nouveaux outils de formation et l’auto-apprentissage ».