Constellation annonce l’acquisition du fonds de commerce IBM Power Systems du dijonnais Amazon Informatique. Principal actif associé à cette transaction : un portefeuille d’une quarantaine de clients IBM Power Systems. Ces derniers sont désormais rattachés à son l’agence Rhône Alpes de Novahé, son entité infrastructures, fruit du rapprochement d’Evea Technology, d’AS-PC et d’InetD Consulting.

Le fondateur d’Amazone Informatique, Laurent Million-Ranquin rejoint Novahé pour accompagner les clients pendant la période de transition. Il est prévu qu’il rejoigne ensuite l’agence Antilles de Novahé au poste de responsable technique. Il est le seul des six membres de l’équipe Amazone Informatique à rejoindre le groupe Constellation.

Allégée de son activité IBM Power Systems, l’entreprise poursuit son existence indépendamment de celle de Constellation en se concentrant sur son activité d’intégration Windows et micro-informatique.

Fort d’un chiffre d’affaires de 31 M€ et d’un effectif de 65 collaborateurs, Novahé se présente comme le numéro trois français des partenaires intégrateur IBM Power – hors chaînistes. Il revendique 12 consultants certifiés sur le design de solutions multi OS (IBM i, AIX et Linux), 65 Power9 installés, 50 PRA et 430 partitions Power infogérées.