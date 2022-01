Encore une opération de croissance externe pour le groupe Constellation. En l’occurrence, c’est Novahé, sa filiale dédiée aux projets et services d’infrastructures qui est à la manœuvre. Celle-ci vient d’annoncer l’acquisition de Secureware, un intégrateur basé à Dijon spécialisé dans les projets d’infrastructures de sécurité réseau, employant cinq personnes et réalisant 1,5 M€ chiffre d’affaires annuel. La société a développé une forte expertise en sécurité périmétrique, principalement autour des solutions de Check Point, de Fortinet et de Palo Alto. Plus récemment, elle s’est investie dans la protection des postes de travail avec WatchGuard. Et, depuis décembre 2020, elle est certifiée ExpertCyber.

Après une première levée de fonds de 180 K€ peu après sa création en 2014, Secureware souhaitait donner une nouvelle impulsion à sa croissance. Son fondateur Gilles Lerat a choisi l’adossement afin d’acquérir « l’assise nécessaire pour adresser des projets clients encore plus complexes », selon le communiqué. Pour Novahé, cette opération est l’opportunité d’ajouter un volet sécurité à son portefeuille d’expertises infrastructures. Secureware devient son unité d’affaire Réseau & Sécurité, et Gilles Lerat (à gauche sur la photo), qui réinvestit à son capital, en devient le patron. L’intégrateur d’infrastructures de sécurité lui apporte au passage un nouveau point de présence à Dijon et une base clients quasiment exempte de doublons.

Novahé ambitionne de doubler dès cette année les revenus de sa nouvelle unité d’affaires en mettant à contribution la force commerciale du groupe Constellation pour identifier de nouveaux projets de sécurité, explique son directeur général adjoint Bastien Boudot de la Motte (à droite sur la photo). Rejointe par l’expert réseau qu’employait déjà Novahé, l’équipe Secureware devrait rapidement encore s’étoffer, les chargés de recrutement du groupe ayant été mandatés pour embaucher deux nouveaux ingénieurs chargés de produire les projets. En complément des projets d’infrastructures de sécurité, Novahé souhaite développer la part des services récurrents, notamment des services managés associés.

Novahé compte désormais 73 salariés et réalise plus de 30 M€ de chiffre d’affaires annuel. Outre la sécurité, l’intégrateur a récemment étendu son périmètre d’intervention aux bases de données avec l’intégration de l’équipe d’administrateurs de base de données d’Easyteam, racheté en mars 2021. L’effectif du groupe Constellation dépasse désormais les 500 personnes pour un chiffre d’affaires prévisionnel de près de 110 M€ cette année.