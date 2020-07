Il y a des turbulences chez ConnectWise. Il ne s’agit pas cette fois d’une Xième faille dans la sécurité de l’entreprise mais de licenciements. Il n’y a apparemment pas de lien entre les deux. La firme de Tampa va en effet supprimer une partie de ses effectifs annonce CRN qui a récolté ses informations à des sources différentes, parmi lesquelles le CEO Jason Magee en personne. « Cette décision a été difficile, mais délibérée, a déclaré ce dernier dans un message transmis à nos confrères. « Cela nous permet de rester en bonne santé et nous remet sur la bonne voie pour exécuter notre plan, afin que nous puissions continuer à investir dans des domaines stratégiques qui feront avancer l’entreprise : rendre nos produits plus sûrs, créer une plateforme unifiée, transformer l’expérience des partenaires, et aider nos partenaires à concrétiser leur vision du succès. »

« Nous avions un plan pour 2020 pour notre entreprise, qui nous a permis de nous aligner et d’investir pour l’avenir. Comme beaucoup d’autres, en raison du Covid-19 et de l’incertitude économique mondiale qui se poursuit nous avons connu une perturbation de notre capacité à exécuter ces plans et il nous fallait prendre la décision difficile de changer notre approche », a encore expliqué Jason Magee.

La société a déclaré plus tard que 4% du personnel de l’entreprise était concerné et que les coupes avaient été « opérées tactiquement dans toute l’entreprise ». L’éditeur de solutions destinées aux MSP a indiqué qu’il était ainsi en meilleure position pour mieux investir les ressources là où les partenaires avaient le plus besoin de lui. « Cela garantit que nous pouvons continuer à être résilients et flexibles face aux changements et besoins en cours, permettant ainsi à nos partenaires et à ConnectWise de persévérer ensemble dans notre avenir combiné », a conclu ConnectWise.

Plusieurs clients ont reçu de l’entreprise un message les informant qu’ils perdaient leur consultant attitré, qui serait remplacé le plus tôt possible.

ConnectWise appartient au fonds d’investissement Thoma Bravo. Selon le site d’informations commerciales Owler, la société compte 2.000 salariés. Crunchbase et Glassdoor la rangent parmi les entreprises comptant entre 1.001 et 5.000 employés.