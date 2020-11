Après IBM, victime d’une panne massive de son cloud en juin, Google, confronté à une panne mondiale en août, et Microsoft, qui a connu trois interruptions de services en quelques jours le mois dernier, AWS a à son tour fait les frais d’un incident majeur, ce qui ne s’était plus produit depuis 2017. Une panne a en effet affecté mercredi le service Kinesis Data Streams (KDS) de la région US-EAST-1 (Virginie du Nord) du géant du cloud.

KDS, comme le précise AWS sur son site, est un service de diffusion de données capturant en continu des gigaoctets de données par seconde à partir de centaines de milliers de sources telles que les clics de sites Web, les flux d’événements de bases de données, les transactions financières, les flux de médias sociaux, les journaux informatiques et les événements de localisation. Les données collectées sont disponibles en quelques millisecondes pour permettre des analyses en temps réel telles que les tableaux de bord, la détection des anomalies, ou pour gérer dynamiquement des tarifications.

Cet incident a affecté aux Etats-Unis des services tels qu’Adobe Cloud, Adobe Spark, Flickr, Glassdoor, Roku, Vonage, Autodesk et Connectwise. Les clients américains de ConnectWise ont ainsi été empêchés de se connecter à de nombreux produits, rapporte CRN. L’incident a en effet affecté leur système d’authentification unique (SSO). L’éditeur de solutions de gestion pour MSP a aussitôt mis en place une solution de contournement qui a semble-t-il résolu la plupart des problèmes. « Les utilisateurs devraient désormais pouvoir à nouveau accéder à ConnectWise Manage, ConnectWise Control, ConnectWise Sell, ConnectWise Automate, ConnectWise University et Partner Insights », a aussi tôt fait savoir l’éditeur dans un communiqué, précisant que certaines fonctionnalités de ces produits pouvaient encore être affectées. Rappelons que trois de ces produits (ConnectWise Control, ConnectWise Manage et ConnectWise Automate) ont connu des incidents beaucoup plus graves cette année. Ils contenaient en effet des failles qui ont permis à des hackers d’infecter plusieurs clients de l’éditeur par des rançongiciels. La réaction de Connectwise a cette fois été rapide.