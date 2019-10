A l’occasion de Commvault Go, sa grand-messe qui s’est déroulée cette semaine à Denver dans le Colorado, le spécialiste de la résilience des données a annoncé le lancement de Metallic. Il s’agit d’une nouvelle offre SaaS destinée aux applications et charges de travail les plus courantes du marché des PME. Elle se decline en trois offres : Core Backup & Recovery, Office 365 Backup et Endpoint Backup & Recovery. Les sauvegardes peuvent être enregistrées sur site ou dans le cloud ou dans une combinaison des deux. Les clients peuvent également choisir l’infrastructure de stockage de Metallic.

Chacune des offres est proposée sous forme d’abonnement annuel ou mensuel, uniquement aux Etats-Unis actuellement, mais sera progressivement mise à disposition dans le reste du monde.

« Beaucoup de nos clients communs migrent leurs applications et leurs données vers le cloud. L’un des cas d’utilisation les plus intéressants de Metallic est la protection des informations des utilisateurs individuels dans Office 365. Metallic fournit le niveau de protection et de gouvernance que chaque entreprise recherchera. Nous travaillons ensemble depuis des décennies et Commvault a été à nos côtés pour tirer profit de nos dernières capacités », commente dans un communiqué Steve Guggenheimer, vice-président Enterprise AI & ISV Engagement de Microsoft.

« Si vous perdez des données importantes, vous pouvez perdre votre emploi. Nous avons conçu et construit Metallic dans cet esprit. Lorsque la perte de données survient, Metallic les récupère rapidement et sans surprise. Metallic est rapide, sécurisé, fiable et cible les charges de travail les plus couramment utilisées sur le marché intermédiaire, avec une évolutivité de niveau entreprise. Combinez ces qualités avec la facilité et la flexibilité qu’offre un modèle de livraison SaaS et nous avons une solution qui change la donne », affirme de son côté Robert Kaloustian, vice-président et CEO de Metallic, A Commvault Venture.

Par ailleurs, Commvault a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme de stockage définie par logiciel Hedvig. On notera tout particulièrement la prise en charge de l’interface CSI (Container Storage Interface), qui permet aux entreprises d’utiliser Commvault pour la gestion de Kubernetes et d’autres orchestrateurs de conteneurs.

Est également annoncée la prise en charge complète des centres de données multi-tenant, y compris la possibilité de gérer les paramètres d’accès, de contrôle et de chiffrement au niveau du locataire, ce qui permettra aux fournisseurs de services gérés de fournir des solutions de stockage dans des environnements de cloud hybride.

Autre fonctionnalité qui intéressera tout particulièrement les MSP : la gestion de groupes de centres de données multiples, alertes et rapports compris, permettant de configurer et d’administrer toutes les infrastructures de stockage définies par logiciel de leurs datacenters à partir d’un emplacement unique.