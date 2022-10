Troisième plus gros acteur de colocation en centre de données en France avec 60 mégawatts de puissance installée, Telehouse annonce le démarrage de la construction d’un nouveau centre de données de 18 mégawatts au sein de son campus de centres de données existant de Magny-les-Hameaux dans les Yvelines. D’une surface utile de 12.000 m2, il sera pourvu de ses propres adductions électriques et fibre. Telehouse a prévu de lui consacrer 50 millions d’euros d’investissements. Son ouverture est prévue pour octobre 2023.

Telehouse met en avant quatre atouts majeurs de ce centre de données. D’abord, sa connectivité. Il sera relié via une connexion fibre optique directe à large bande passante ultra large à son centre TH2 de Paris Voltaire qu’il présente comme le datacenter le plus connecté de France. De fait, avec plus de la moitié du trafic Internet transitant via ses infrastructures, Telehouse se définit comme le plus gros transitaire de trafic Internet en France.

Deuxième atout de Magny-les-Hameaux 2, sa situation géographique dans la Vallée de Chevreuse à une trentaine de kilomètres au Sud de Paris, qui le prémunissent des risques de saturation électrique qui pèseraient sur le Nord-Est parisien, où se concentrent la plupart des centres de données de ses concurrents.

Ensuite, Telehouse invoque l’argument de la souveraineté numérique. Magny-les-Hameaux 2 sera aux mêmes normes de sécurité que Magny-les-Hameaux 1 (TH3), explique Sami Slim, directeur général de Telehouse France. Il bénéficiera à ce titre des plus hauts standards de résilience, avec une disponibilité de services de 99,999% et sera en mesure d’héberger des infrastructures certifiées SecNumCloud, telles celles de 3D-Outscale, actuellement hébergées au sein de Magny-les-Hameaux 1. Sami Slim rappelle à ce propos que Telehouse est une entreprise d’origine japonaise et que le Japon a signé a signé un accord de libre circulation des données avec l’UE.

Enfin, quatrième argument, sa conception écoresponsable. Il bénéficiera des meilleures techniques de refroidissement disponibles, tels que le free-chilling (rafraîchissement naturel), à la fois économique en énergie et peu consommateur en eau. Telehouse vise pour son nouveau site un PUE (Power Usage Effictiveness ou efficacité énergétique) inférieur à 1,3 et un WUE (water usage effectiveness) proche de 0.

À noter que Telehouse vise la neutralité carbone sur le scope 1 et 2 à l’horizon 2026 et que l’entreprise a signé à ce titre des accords industriels avec des opérateurs énergétiques pour sécuriser la fourniture d’une énergie 100% renouvelable et traçable couvrant l’entièreté de ses besoins à partir de 2026.

Telehouse revendique 90 M€ de chiffre d’affaires en France avec un effectif de 100 personnes. Installé depuis peu à Marseille via un espace de colocation, l’entreprise projette d’y construire un datacenter en propre à court terme. Un projet qui s’inscrit dans son plan d’investissement de 1 milliard d’euros sur 5 ans visant à doubler ses capacités d’hébergement sur l’ensemble en Europe.