Le marché du cloud a été particulièrement dynamique au troisième trimestre 2025. Selon les données de Synergy Research Group, les revenus mondiaux des hyperscalers ont atteint 106,9 milliards de dollars, avec un bond record de de plus de 7,5 milliards de dollars d’un trimestre sur l’autre. Hors effet devises, la croissance annualisée est de 28% soit la plus forte observée depuis 3 ans (cf. graphique).

Dans ce contexte, Amazon conserve sa position de leader avec 29% de part de marché, suivi par Microsoft (20%) et Google Cloud (13%). Sa part de marché a toutefois reculé de 2% sur un an et a connu une érosion régulière depuis 2022 où elle était de 34%. Sur le trimestre AWS a enregistré un chiffre d’affaires de 33 milliards de dollars en hausse de 20 % sur un an mais largement inférieure aux taux de croissance de Microsoft Azure (+40%) et Google Cloud (+34%) sur la même période.

Les trois leaders continuent de dominer largement le cloud public avec une part de marché cumulée de 67% contre 68% sur le même trimestre un an plus tôt.

« L’IA générative est à l’origine de nombreux indicateurs positifs, et à titre d’exemple, les revenus issus des services de GPU à la demande ont progressé de de plus de 200 % par an », a déclaré John Dinsdale, analyste principal chez Synergy Research Group. « Tout cela contribue à l’essor fulgurant du marché du cloud, ce qui est de bon augure pour les années à venir. »

 

Nos lecteurs ont lu ensuite


Retour sur les plus importantes acquisitions de l’IT
Suite à des informations qui circulaient depuis quelques temps, Dell a donc racheté EMC, la holding qui rassemblait notamment le spécialiste du stockage EMC², VMWare, RSA et Pivotal. C’est la plus importante acquisition du secteur...

Dell rationnalise ses marques de PC portables
Adieu XPS, Latitude, Inspiron, Precision, Optiplex… Des marques bien connues du grand public comme des entreprises. Dell recompose ses gammes en visant une  simplification de son offre pour la rendre plus immédiatement lisible tout en...

Les 10 actualités IT qui ont marqué l’année 2024
L’année 2024 a été un tournant pour le secteur IT, avec des bouleversements financiers, stratégiques et technologiques aux répercussions profondes. Entre acquisitions marquantes, pannes globales, innovations en IA et défis juridiques, l’écosystème numérique a traversé...

Microsoft : points forts, points faibles…
Avec le recul de vingt ans d’activité dans l’écosystème Microsoft (dont douze passés chez l’éditeur), Stéphane Sabbague, président et co-fondateur du cabinet d’études Calipia, analyse les dix principaux points forts et points faibles de Microsoft....

Le cloud, un marché en voie de concentration
Les revenus du cloud représentent quelque 20 milliards de dollars par trimestre et évoluent à un rythme bien plus rapide que l’IT traditionnel, incluant d’un côté le matériel et le logiciel vendus aux opérateurs de...