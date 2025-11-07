Le marché du cloud a été particulièrement dynamique au troisième trimestre 2025. Selon les données de Synergy Research Group, les revenus mondiaux des hyperscalers ont atteint 106,9 milliards de dollars, avec un bond record de de plus de 7,5 milliards de dollars d’un trimestre sur l’autre. Hors effet devises, la croissance annualisée est de 28% soit la plus forte observée depuis 3 ans (cf. graphique).

Dans ce contexte, Amazon conserve sa position de leader avec 29% de part de marché, suivi par Microsoft (20%) et Google Cloud (13%). Sa part de marché a toutefois reculé de 2% sur un an et a connu une érosion régulière depuis 2022 où elle était de 34%. Sur le trimestre AWS a enregistré un chiffre d’affaires de 33 milliards de dollars en hausse de 20 % sur un an mais largement inférieure aux taux de croissance de Microsoft Azure (+40%) et Google Cloud (+34%) sur la même période.

Les trois leaders continuent de dominer largement le cloud public avec une part de marché cumulée de 67% contre 68% sur le même trimestre un an plus tôt.

« L’IA générative est à l’origine de nombreux indicateurs positifs, et à titre d’exemple, les revenus issus des services de GPU à la demande ont progressé de de plus de 200 % par an », a déclaré John Dinsdale, analyste principal chez Synergy Research Group. « Tout cela contribue à l’essor fulgurant du marché du cloud, ce qui est de bon augure pour les années à venir. »