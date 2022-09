Claranet prend du galon en tant que partenaire certifié Microsoft. L’hébergeur-infogéreur annonce l’obtention de l’ensemble des 4 spécialités avancées en sécurité chez le géant du logiciel, confirmant sa capacité à sécuriser les environnements Cloud Microsoft Azure. Ces 4 spécialités sont la sécurité cloud ; la gestion des accès et des identités ; la protection des informations et gouvernance ; et la protection contre les menaces. Elles sont attribuées en fonction de l’expertise et du succès avéré de chaque partenaire dans la formation de ses équipes, ses méthodologies, son accompagnement et la réalisation de nombreux projets impactant.

« Nous sommes fiers de recevoir cette importante reconnaissance de Microsoft et à être ainsi un des premiers acteurs distingué dans notre catégorie », se réjouit dans un communiqué Sébastien Baert, responsable de l’activité cybersécurité chez Claranet France. « Nous continuerons à nous concentrer sur notre partenariat solide avec Microsoft et à le renforcer afin de fournir à nos clients, dans leur démarche Go-to-Cloud, les meilleurs services. »

Après avoir rejoint le programme Azure Expert Managed Service Provider (MSP) en 2018, Claranet pouvait déjà se prévaloir de la certification Microsoft Azure Expert MSP. Cette nouvelle reconnaissance répond à sa stratégie de combiner les plus hauts niveaux de certification à la fois sur le Cloud et sur la cybersécurité.