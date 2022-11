Pour Cisco à son tour la publication des résultats trimestriels s’accompagne de l’annonce d’un plan de restructuration. Interrogée sur le sujet lors de sa conférence avec les analystes, la direction de Cisco s’est défendue de chercher à réduire les coûts. « Je dirais que ce que nous faisons, c’est redimensionner certaines activités », a déclaré le PDG Chuck Robbins.

Le plan de réorganisation, pour lequel 600 millions de dollars de charges sont prévus, prévoit un « rééquilibrage » des activités, qui se traduira par des licenciements, le déplacement d’une partie des talents et la réduction du portefeuille immobilier pour tenir compte du travail hybride. Cisco veut capitaliser sur ses marchés les plus porteurs en mettant l’accent sur ses offres de réseau, de sécurité et sur l’accélération de sa stratégie de plateformes.

L’entreprise n’a pas précisé officiellement le nombre de postes qui seraient supprimés mais une source interne a déclaré à Fierce que le plan aurait un impact sur environ 5% des effectifs. Alors que Cisco employait 83 300 personnes fin juillet, un peu plus de 4 000 personnes pourraient donc être concernées. Cette même source a précisé que Cisco continuerait d’embaucher pour d’autres rôles et que l’effectif en fin d’exercice devrait être proche de celui du début.

Cisco a publié au titre de son premier trimestre 2023 un chiffre d’affaires record de 13,6 milliards de dollars, en progression annualisée de 6%. Son bénéfice net a néanmoins chuté de 10% à 2,7 milliards de dollars.