Cisco renforce ses liens avec AWS. A l’occasion d’AWS re :Invent, le sommet mondial des partenaires qui s’est déroulé la semaine dernière à Las Vegas, les deux entreprises ont annoncé qu’elles collaboraient pour rendre les politiques de mise en réseau et de sécurité cohérentes sur l’ensemble de l’infrastructure cloud hybride, rapporte CRN. Dans ce cadre, la technologie Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) pour les environnements cloud (ACI Anywhere) sera désormais disponible sur AWS Outposts, la pile matérielle configurable de cloud privé installée sur le site du client.

AppDynamics pourrait également être bientôt intégré à Outposts si l’on en croit un important partenaire des deux fournisseurs, qui s’est confié à nos confrères.

Toujours dans le datacenter, Cisco SD-WAN, la solution de virtualisation du réseau issue du rachat de Viptela en 2017, sera intégrée à AWS Transit Gateway, le service qui permet aux clients de connecter leurs Amazon VPC (Virtual Private Cloud) à leurs réseaux locaux. Cette intégration permettra aux équipes informatiques d’automatiser et de gérer la connectivité des succursales au cloud AWS, à l’aide du contrôleur Cisco vManage SD-WAN.

Du côté de la sécurité, Cisco a ajouté AWS Security Group, qui agit comme un pare-feu virtuel pour contrôler le trafic entrant et sortant, à son Cloud Defense Orchestrator (CDO).

En renforçant CDO avec la gestion d’AWS Security Group, le déploiement de services dans un cloud hybride est désormais plus facile pour les partenaires et les clients finaux, a expliqué sur le blog de la société Sachin Gupta, vice-président directeur de la gestion des produits de Cisco. « Le renforcement de notre partenariat avec AWS en matière d’intégration débouchera sur des applications cloud fonctionnant mieux et de manière plus sécurisée. Notre objectif est de simplifier le déploiement de nouvelles applications sur des réseaux hybrides, pour rendre les applications plus gérables à l’aide des outils réseau Cisco dont vous disposez déjà et ainsi vous permettre d’économiser l’argent de votre entreprise. »

Le mois dernier, dans un entretien accordé à nos confrères, le CEO de Cisco, Chuck Robbins, avait expliqué qu’AWS n’était pas un concurrent mais un bon client avec lequel sa société travaillait beaucoup, et que cette collaboration allait très probablement se développer au cours des prochaines années.