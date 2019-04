Disponible sur site depuis 2014, ACI, la plateforme SDN de Cisco est étendue au cloud Amazon au travers de Cisco Cloud ACI pour AWS. Cette extension s’inscrit dans le cadre du programme ACI Anywhere annoncé à Barcelone fin janvier à l’occasion de Cisco Live. « L’architecture ACI peut désormais prendre en charge n’importe quel cloud, n’importe quelle application, sur n’importe quelle plateforme, n’importe où », annonçait alors le vice-président en charge de l’ingénierie d’ACI, Ronak Desai, sur le blog de l’équipementier. Conçu à l’origine pour fonctionner sur des commutateurs de la série Nexus 9000, ACI peut définir des règles communes, permettre la reprise après sinistre et surveiller le bon état de l’infrastructure réseau. Il intègre dans un cadre de règles uniques des serveurs, des machines virtuelles et des conteneurs sans système d’exploitation.

L’extension au cloud AWS est réalisée au travers du contrôleur cloud Cloud ACI Controller et de l’orchestrateur multisite ACI MSO. Le premier convertit les règles d’ACI en structures natives pour créer une politique simple et cohérente pour plusieurs instances de cloud sur site et publiques. Le second considère le cloud public comme l’un des sites ACI et le gère de la même manière qu’un site on-premise.

Cette annonce intervient quelques jours après celle de la prise en charge par Cisco de la plateforme de cloud hybride Anthos de Google, laquelle prévoit dans un futur proche l’intégration d’ACI, mais aussi d’autres technologies Cisco telles qu’HyperFlex et HyperFlex Edge, Stealthwatch Cloud, SD-WAN et Intersight.

Toujours dans le cadre d’ACI Anywhere, la firme de San Jose prévoit bien entendu d’intégrer prochainement sa plateforme ACI à Microsoft Azure.