À quelques jours d’intervalle, Cisco a annoncé deux nouvelles acquisitions. La première – et la 200ème en tout – est celle de Perspica, un spécialiste de l’analytique et du machine learning. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. On sait toutefois par Crunchbase que la jeune pousse basée à San Jose a levé 8,5 milliards de dollars au cours de trois tours de table réalisés depuis sa création en janvier 2014. Cisco indique dans un communiqué que cette acquisition lui permettra d’étoffer la solution de monitoring, d’analyse et d’optimisation des environnements d’applications complexes d’AppDynamics en y ajoutant l’analyse des larges volumes de données, une opération qui intervient avant leur traitement.

AppDynamics a été rappelons-le acquis en janvier dernier pour 3,7 milliards de dollars.

L’opération devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2018. A cette date, les équipes de Perspica rejoindront le groupe AppDynamics (lui-même intégré à l’Application Group de Cisco) dirigé par son directeur général David Wadhwani.

L’autre acquisition annoncée par l’équipementier est celle de BroadSoft pour 55 dollars par action, soit environ 1,9 milliard de dollars. Basée à Gaithersburg dans le Maryland, BroadSoft a développé une offre de communications unifiées. « Ensemble, Cisco et BroadSoft vont proposer une solide suite de solutions de collaboration à l’ensemble des segments du marché », explique dans un communiqué le directeur général de l’Applications Business Group de Cisco, Rowan Trollope. « Nous croyons que nos offres combinées, depuis la technologie de collaboration destinée aux entreprises de Cisco jusqu’à la suite pour petites et moyennes entreprises de BroadSoft délivrée par des fournisseurs de services, offrira aux clients plus de choix et de flexibilité. » En France, l’offre SaaS de BooadSoft est notamment proposée par NextiraOne et OpenIP.

L’équipementier de San Jose avance le premier trimestre 2018 comme date de clôture de l’opération. A cette date, les salariés de BroadSoft rejoindront l’Unified Technology Group de Cisco, dirigé par Tom Puorno, lui-même placé sous l’autorité de l’Applications Group de Rowan Trollope.