Cisco a finalisé l’acquisition de BroadSoft pour 55 dollars par action soit environ 1,9 milliard de dollars payés en numéraire. Le titre BroadSoft devrait être retiré de la cote du Nasdaq le 12 février prochain. L’offre de solutions de collaboration unifiées et de centres de contact de BroadSoft vont être intégrées dans le portefeuille Cisco. « En combinant les solutions à interface ouvert et basées sur les standards de BroadSoft, jusqu’ici délivrées par des fournisseurs de services, avec le portefeuille existant de Cisco, la société issue de la fusion offrira les meilleures solutions pour les entreprises de toutes tailles, qui seront proposées au travers de nos partenaires revendeurs à valeur ajoutée et fournisseurs de services. Ensemble Cisco et BoradSoft livreront une suite complète de riches expériences de collaboration afin d’améliorer l’avenir du travail », affirme l’équipementier de San Jose dans un communiqué.

Le CEO de BroadSoft, Michael Tessler, et son organisation rejoindront l’Unified Communications Technology Group de Cisco dirigé par son directeur général Tom Puorro, lui-même placé sous l’autorité de l’Applications Group de Rowan Trollope.

Au mois de novembre, BroadSoft a publié un chiffre d’affaires trimestriel de 91,5 millions de dollars, en croissance de 9%, et une perte de 2,7 millions de dollars, contre un chiffre d’affaires de 84,1 millions de dollars et une perte de 0,6 million de dollars un an plus tôt.