Cisco a annoncé son intention d’acquérir l’éditeur allemand Replex pour étendre les capacités d’AppDynamics, sa plateforme de surveillance des performances applicatives et d’observabilité de la pile IT. Créée en 2016, la startup a développé une plateforme qui permet de renforcer la gouvernance des environnements Kubernetes et de mieux en maitriser les coûts.

« L’expertise approfondie de Replex dans Kubernetes, l’extraction et l’analyse de données en temps réel, renforceront encore l’équipe de produits et d’ingénierie d’AppDynamics, alors que nous accélérons la mise en œuvre de la vision de Cisco d’observabilité de la pile entière », a déclaré dans un billet de blog Linda Tong, directrice générale de la filiale AppDynamics de Cisco.

AppDynamics, également rachetée par Cisco en 2017, a accéléré sa stratégie de transformation logicielle et constitue maintenant un composant essentiel de sa stratégie d’observabilité « full stack ». Avec la plate-forme AppDynamics Business Observability, Cisco entend répondre au besoin des équipes informatiques d’avoir une visibilité de bout en bout des environnements applicatifs, de leurs niveaux de performances et des impacts qu’ils peuvent avoir sur l’expérience client et sur l’activité de l’entreprise.

Le rapprochement avec Replex va renforcer cette visibilité dans les environnements cloud natifs en aidant les entreprises à obtenir des informations sur les coûts et les performances de leurs environnements Kubernetes.

Plusieurs autres acquisitions récentes de Cisco concourent à cette stratégie de visibilité, notamment ThousandEyes, rachetée pour un milliard de dollars en 2020, qui intégré à AppDynamics, apporte des fonctions de surveillance réseau. Epsagon, racheté pour 500 millions de dollars cette année, qui est tourné vers l’examen détaillé des microservices et des applications dans le cloud. Ou encore Dashbase pour l’examen des services de communication.

Cisco a par ailleurs donné un coup de collier à son réseau de distribution en basculant il y a quelques semaines AppDynamics en 100% indirect, en ajoutant un nouveau niveau « Elite » à son programme partenaires et en annonçant de nouvelles incitations pour les plus actifs.