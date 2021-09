AppDynamics, la filiale de Cisco spécialisée dans la gestion et la surveillance des performances applicatives, passe d’un modèle de distribution mixte à un modèle « 100% channel ». Ce changement majeur du programme de partenariat mondial a été annoncé par Mark Maslach, vice-président des canaux globaux et des alliances stratégiques de Cisco AppDynamics sur le blog de l’entreprise.

Selon lui cette évolution vise d’abord à aligner AppDynamics sur le modèle de vente de Cisco, également en indirect. Mais aussi et surtout à renforcer la collaboration avec les partenaires pour « maximiser l’opportunité de l’observabilité full-stack ». Ce qui répond à l’attente des entreprises pour des solutions capables de corréler les mesures de performance sur l’ensemble de la pile informatique avec leur impact commercial et métier.

AppDynamics profite de ce virage 100% indirect pour ajouter un troisième niveau « Elite » à son programme partenaires. Spécialement conçu pour les plus grands partenaires mondiaux, il complète par le haut les niveaux existants « Alliance » et « Titan ».

Les mises à niveau du programme vont toutefois bénéficier à l’ensemble des partenaires, avec des incitations visant à récompenser les plus actifs quel que soit leur niveau. Cela passe par l’ajout de marges empilables pour faire croitre la rentabilité selon l’activité. Les partenaires Elite et Titan pourront bénéficier en plus de remises par transaction.

Le programme FastPath est lui aussi repensé pour faciliter les co-investissements dans divers domaines tels que les effectifs financés, les études de cas, ou encore la formation et la certification. Une amélioration de l’accès aux « fonds de développement de marché » est aussi promise aux partenaires éligibles, avec une nouvelle plateforme qui facilitera leurs demandes de financements.

Sur la formation et l’aide à la vente, AppDynamics annonce enfin la mise en place d’ateliers d’entrainement intensif de type « boot camp » dédiés à la vente et l’ingénierie. Ils fourniront aux partenaires l’expertise et la connaissance des produits nécessaire pour tirer le plein potentiel du portefeuille AppDynamics et Cisco.

« Ces nouvelles incitations sont conçues pour récompenser les efforts des partenaires sur l’apport d’opportunités et la conclusion d’accords. Plus ils s’alignent étroitement sur AppDynamics et nos processus, plus leurs transactions deviennent rentables. Ce programme est destiné à bénéficier aux partenaires du monde entier à mesure qu’AppDynamics étend sa présence mondiale », conclut Mark Maslach.