Cisco a fait l’acquisition du fournisseur suédois d’analyse vidéo Modcam. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été divulguées.

Basé à Malmö, Modcam a développé une technologie permettant d’assembler des images et des informations provenant de plusieurs caméras. Cette technologie sera appliquée aux caméras intelligentes Cisco Meraki MV. « Nous savons que moins de 1% de la vidéo capturée par nos caméras intelligentes MV est réellement regardée. L’une des questions que nous nous posons est la suivante : comment extraire de la valeur des 99% que personne ne voit jamais ? Et en ces temps difficiles, il devient encore plus essentiel que nous puissions proposer des solutions qui offrent des résultats précieux à nos clients », explique Chris Stori, vice-président senior et directeur général de l’activité Meraki de Cisco, dans un article de blog. « En acquérant Modcam, Cisco investit dans une équipe d’ingénieurs hautement talentueux qui apportent une richesse d’expertise en apprentissage automatique, vision par ordinateur et caméras gérées dans le cloud. »

Les fonctionnalités de la caméra intelligente Cisco Meraki MV incluent la détection de mouvement et la détection d’objets basée sur l’apprentissage automatique. Aujourd’hui, ces analyses sont limitées à la vision d’une seule caméra. Grâce à la technologie Modcam, ces informations pourront désormais être assemblées afin de fournir une vue niveau-macro de la réalité. Des analyses collaboratives et inter-caméras permettront notamment aux détaillants de mieux comprendre les comportements des clients ou encore aux gestionnaires d’installations et aux planificateurs d’espaces de bureau de mieux mesurer l’occupation et l’utilisation des salles.