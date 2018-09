Destiné spécifiquement aux petites entreprises à site unique, et plus particulièrement à celles comptant moins de 20 employés, la nouvelle solution Cisco Meraki Go WiFi offre aux clients une solution de taille entreprise à un prix et avec une facilité d’utilisation jamais atteinte. C’est ce qu’indique Cisco sur son blog.

Grâce à un simple portail qui les guident, les utilisateurs peuvent configurer de multiples réseaux WiFi en quelques minutes, ce qui permet notamment aux commerçants, restaurateurs et cafetiers de séparer le trafic réseau de l’entreprise de celui des clients afin d’augmenter la sécurité, indique le fabricant. Le produit permet également de mettre des limites d’utilisation à certaines applications où d’empêcher les clients d’accéder à certains sites. De cette manière, les petits établissements disposant d’une bande passante limitée peuvent donner la priorité au trafic de l’entreprise ou s’assurer que le personnel n’a pas accès au streaming vidéo pendant les heures de travail.

« En étendant l’offre de produits Meraki nous voulions être sûrs de respecter les desideratas de nos clients. C’est pourquoi nous avons élaboré la solution Meraki Go WiFi du bas vers le haut », explique sur le blog, June Cong, le directeur marketing produit en charge de Meraki. « Avec des fonctionnalités destinées aux entreprises mais avec une application réalisée pour les humains, Meraki Go WiFi rassemble le meilleur des deux mondes », assure le responsable.

Selon nos confrères de Channel Futures, beaucoup de partenaires attendaient une telle solution pour répondre aux besoins de leurs clients.

Les points d’accès Meraki nécessitent un abonnement de 1, 3 ou 5 ans, qui comprend le support, les mises à jour ainsi que la sécurité.