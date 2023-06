Après l’acquisition récente du canadien Accedian, le géant des réseaux poursuit ses emplettes avec la start-up SamKnows. Il souhaite ainsi étendre son système de surveillance des performances du réseau (NPM) ThousandEyes aux ordinateurs à distance.

« Au cours des dernières années, le travail hybride a considérablement élargi le rôle des réseaux à large bande, et les entreprises dépendent de plus en plus de ces réseaux pour connecter les clients et les employés aux applications et aux services », constate Mohit Lad, nouveau vice-président de la division Network Assurance chez Cisco.

Implantée au Royaume-Uni, la jeune pousse SamKnows est une plateforme de surveillance des performances du haut débit qui fonctionne sur les routeurs et ‘box’ internet installés à la maison ainsi que sur les appareils mobiles. Ses agents de télémétrie sont déployés par des opérateurs télécoms. SamKnows revendique générer collectivement des milliards de mesures par mois : vitesse de connexion, latence, perte de paquets, etc. Celles-ci sont utilisées pour anticiper et/ou identifier les pannes et interruptions de service.

Depuis l’acquisition de ThousandEyes début 2020 – pour un montant d’un milliard de dollars environ – Cisco a largement investi dans sa pile de surveillance des performances du réseau, notamment pour permettre de respecter les contrats de niveau de service (SLA) qui exigent des réponses rapides aux pannes internet.