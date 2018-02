Le fournisseur de solutions de performance des réseaux canadien Accedian vient de faire l’acquisition du Français Performance Vision, un éditeur spécialisé sur le marché de l’APM (Application Performance Management). Cette acquisition est un complément naturel du portefeuille d’Accedian. La technologie d’analyse de l’ensemble du trafic traversant une infrastructure de réseau physique, virtuelle, cloud et logicielle de Performance Vision apporte des compétences avancées en matière de surveillance de l’expérience utilisateur à la clientèle existante d’Accedian, tout en élargissant son marché à des segments tels que la banque, l’assurance, la santé, la manufacture et les services cloud. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été communiquées. La technologie de Performance Vision sera intégrée à la plateforme de surveillance réseau Skylight d’Accedian.

« La combinaison de Performance Vision et d’Accedian crée une proposition vraiment unique. Aucune autre entreprise n’est en mesure d’offrir un tel niveau de précision et de finesse dans la façon dont la performance du réseau et les applications qui le parcourent impactent l’expérience utilisateur final, en temps réel, pour les entreprises de toutes tailles », explique dans un communiqué le PDG d’Accedian, Patrick Ostiguy.

Performance Vision a été fondée en 2004. L’éditeur basé à Paris revendique plus de 400 entreprises clientes dans le monde entier, parmi lesquelles KPMG, Orange, CGI, BPCE ou encore des organismes gouvernementaux tels que le ministère français de l’Intérieur. Certains de ses partenaires utilisent la solution pour fournir des services informatiques, tandis que certains hébergeurs NPM/APM utilisent la version SaaS du produit.