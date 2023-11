L’ESN Mind7 Consulting confirme son engagement pour promouvoir la mise en œuvre de l’approche Green IT à large échelle en annonçant sa participation à l’édition 2023 du Greentech Forum.

GreenTech Forum est le grand rendez-vous professionnel dédié au numérique et à l’environnement. Il réunit tous les ans à Paris près de 2 000 participants engagés dans le Green IT et l’IT for Green. Placé sous le haut patronage de Planet Tech’Care, initiative pilotée par le programme Numérique Responsable de Numeum, GreenTech Forum est un événement unique en France. Il permet à tous les acteurs du numérique et de l’environnement de se rencontrer, d’échanger sur les enjeux, de partager leurs expertises et de dresser des perspectives, françaises et européennes, pour poursuivre le déploiement du Green IT.

Exposant sur cet événement de référence, Mind7 Consulting animera également un atelier sur le thème de « Bilan carbone ou ACV, quelle méthode choisir pour mesurer votre empreinte numérique ? ». À l’occasion du Greentech Forum, les visiteurs pourront rencontrer les équipes de Mind7 Consulting et échanger avec elles pour étudier comment ils peuvent continuer à mener à bien leur transformation numérique en conjuguant croissance et approche responsable et durable.

Timothée Sainte Fare Garnot chez Mind7 Consulting « Nous sommes fiers de participer à cet événement d’envergure qui réunit tous les professionnels engagés pour promouvoir les vertus de l’approche Green IT. Depuis des années, Mind7 Consulting s’est positionnée activement sur ce sujet et a mis en place une offre de découverte et d’accompagnement globale qui associe audit, conseil en éco-conception ou encore préparation à l’obtention du Label Numérique Responsable. Cet événement est une parfaite occasion de mettre en lumière que le Numérique Responsable n’est plus un simple concept, mais au contraire qu’il est un formidable levier pour limiter son empreinte carbone tout en menant à bien son développement à large échelle. »

Les équipes de Mind7 Consulting exposeront sur le stand C 16.