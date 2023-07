EY actualise son baromètre du capital risque en France et confirme que le gros temps a rattrapé la French Tech. Au premier semestre 2023, 395 sociétés ont levé 4,3 Md€ contre 8,4 md€ sur la même période un an plus tôt, soit une baisse en valeur de 49 %. Et ce, malgré un nombre d’opérations en hausse de 9 %. Ce coup de frein sur les investissements, observé depuis l’été dernier, résulte principalement de la hausse des taux et des incertitudes macroéconomiques

« En réaction, les sorties en bourse se sont arrêtées aux États-Unis et les valorisations se sont effondrées. La plupart des investisseurs ont décidé de temporiser entraînant dans leur sillages une contraction des volumes d’investissements, d’abord aux Etats-Unis puis en Europe », explique Franck Sebag, associé chez EY.

Le montant moyen des fonds levés n’est plus que de 10,77 M€. Pas étonnant alors que les levées supérieures à 100M€ ont baissé de 78%. Seul TSE, premier du Top 5, a pu dépasser la barre des 300 M€ avec une levée de 450 M€. A la 5ème place Mistral AI, seul représentant du domaine IT, a pu attirer 105 M€. Le cumul des montants levés par le top 5 est lui 2,5 fois inférieur à l’an dernier.

La baisse des investissements est brutale sur 3 des 6 secteurs couverts. Les logiciels et services informatiques, qui menaient le peloton au premier semestre 2022, passent de 2,2 Md€ à 968M€. Le secteur des Fintech s’écroule de 2 Md€ à 365 M€ et les services internet passent de 1,7 Md€ à 569 M€. Les secteurs Technologies et Sciences de la vie résistent mieux et celui des Cleantech est le seul à progresser, devenant le plus recherché sur le dernier semestre avec 1,1 Md€ en 60 opérations.

Au niveau régional, l’Île-de-France a attiré 70% des fonds levés devant Auvergne-Rhône-Alpes (8%) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (7%). Sur le plan européen, la France reste en tête mais au coude à coude avec l’Allemagne où les montants levés sont de 3,9 Md€, en baisse de 37% en valeur. A titre de comparaison, les montants levés atteignent 7 Md€ au Royaume-Uni. Ils ont toutefois plongé de 62% en valeur, ce qui réduit l’avance avec la France.