Depuis son lancement, ChatGPT s’est rapidement imposé comme un outil indispensable non seulement pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. On en sait désormais plus sur son audience chiffrée.

On le sait, plus de 200 millions d’utilisateurs utilisent toutes les semaines ChatGPT, que ce soit pour leurs études, pour leur travail ou dans leur quotidien. Et s’il paraît évident que la majorité d’entre eux exploitent en réalité la version gratuite de l’IA conversationnelle d’OpenAI, on ignorait jusqu’ici qu’elle était la part exacte des utilisateurs payants.

On l’ignore toujours en réalité puisqu’OpenAI n’a jamais dévoilé l’audience de ChatGPT Plus, la version payante et évoluée mais ouverte à tous de son IA.

Toutefois, on a désormais une vue un peu plus précise du nombre d’utilisateurs en entreprise via le succès des offres ChatGPT Enterprise (lancée en août 2023), ChatGPT Team (lancée en janvier 2024) et ChatGPT Edu (dédiée au monde de l’éducation et initiée en mai 2024). Ces offres « Pro » rencontrent un vif succès d’autant que contrairement à ChatGPT Plus, elles garantissent la confidentialité des échanges avec l’IA et la non utilisation des données à des fins d’enrichissement des modèles d’OpenAI.

Aujourd’hui, plus d’un million d’utilisateurs payants issus du monde des entreprises et de l’éducation utilisent ces variantes « Pro » de ChatGPT. Ils étaient 600.000 en Avril dernier, preuve que l’adoption de l’IA s’accélère dans les organisations.

Et plus de la moitié de ces utilisateurs professionnels se trouvent hors des USA, l’Allemagne, le Japon et le Royaume Uni arrivant en tête. Un succès qui témoigne de la polyvalence de cette IA mais aussi de ses progrès constants en « langues étrangères ». Ses progrès dans l’expression française sont d’ailleurs tout à fait remarquables si on compare les résultats du modèle GPT-4 il y a un an à ceux du tout dernier modèle GPT-4o (celui d’Août 2024).

OpenAI dévoile d’ailleurs d’autres informations intéressantes sur le ressenti des utilisateurs professionnels de son IA. Selon une enquête menée auprès de 4 700 utilisateurs professionnels de ChatGPT :

* 92 % des répondants ont constaté une augmentation de leur productivité,

* 88 % ont pu économiser du temps,

* 75 % ont rapporté des améliorations en termes de créativité et d’innovation

Preuve que petit à petit, ces désormais très populaires IA génératives s’améliorent et que leurs utilisateurs leur font de plus en plus confiance pour les aider à développer leurs idées, automatiser des tâches répétitives, améliorer les processus créatifs voire optimiser la gestion des projets.

Preuve aussi que les DSI commencent à prendre conscience de l’importance des offres « Pro » d’OpenAI pour lutter contre la Shadow IA et les usages non contrôlés des IA conversationnelles.