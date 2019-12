CGI a réalisé, au travers de sa filiale CGI Group Holdings Europe Limited, l’acquisition de SciSys. Les conditions financières de la transaction ne sont pas divulguées. SciSys, dont le siège social est établi à Dublin depuis 2018, est une société de logiciels et de services IT fondée en 1980 en Angleterre sous le nom de Science Systems. Opérant outre-Manche, principalement au Royaume-Uni, mais aussi en Allemagne et en France (via son bureau parisien), elle possède une vaste expertise et des solutions de pointe dans les secteurs gouvernementaux, des médias, de la défense et de l’industrie spatiale.

Cette opération se traduit chez CGI par l’apport de plus de 670 personnes qui viendront enrichir ses effectifs ainsi que sa propriété intellectuelle. Très présente elle aussi dans la défense et l’industrie spatiale, ainsi que dans dans l’aéronautique, la firme canadienne emploie 11.000 salariés en France, dont 850 à Toulouse qui héberge un centre dédié à l’innovation et à l’industrialisation de la transformation digitale.

« Je souhaite accueillir chaleureusement les professionnels de SciSys parmi les membres CGI », indique dans un communiqué George Schindler, président et CEO de la société. « Ensemble, nous consolidons notre expertise et notre portefeuille de solutions de propriété intellectuelle dans les secteurs de l’industrie spatiale, des médias d’information et des gouvernements. »