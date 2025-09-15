Celeste, l’opérateur francilien cloud et fibre, lance deux nouvelles offres d’interconnexion ultra-haut débit, « Lan to Lan » et « Lambda », disponibles sur tout le territoire national et en Suisse. Ces solutions visent à accompagner la montée en puissance de l’intelligence artificielle, qui génère un trafic réseau sans précédent, rendant nécessaires des connexions toujours plus rapides et sécurisées.

La solution Lan to Lan permet de relier des sites proches jusqu’à 40 km via Ethernet dédié, avec 100 Gbit/s garantis et une latence minimale. Elle répond aux besoins des entreprises multisites, collectivités locales et secteurs sensibles en assurant une sécurité maximale et un temps de rétablissement rapide

L’offre Lambda, basée sur la technologie DWDM, s’adresse aux liaisons longues distances, parfaites pour les interconnexions datacenters, la réplication temps réel et les secteurs exigeant confidentialité et fiabilité. Elle garantit des canaux indépendants sans congestion, avec une surveillance proactive et un engagement de disponibilité élevé.

Les deux solutions incluent une Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) de 4 heures en heures ouvrées, extensible à une disponibilité 24/7.

Le surcout de ces solutions par rapport aux offres 10G de Celeste reste raisonnable : à partir de 1500 € /mois pour un LAN to LAN 100G et de 2000 € /mois pour une liaison longue distance Lambda 100G. « Le tarif est environ 50% plus cher que le 10G mais pour plus de 10 fois plus de débit », souligne Nicolas Aubé, le CEO et fondateur de Celeste (photo).

Un tel niveau de débit permet plus de 4 000 visioconférences simultanées, un transfert de fichier vidéo de 20 Go en moins de 2 secondes, et une sauvegarde de 1 To en seulement 80 secondes, sans dégrader d’autres usages.

« Nous proposons ce service à des grandes entreprises, des ministères », ajoute Nicolas Aubé. « Avec l’augmentation des trafics, ce service devient pour eux un must-have ». L’opérateur rappelle que son chiffre d’affaires augmente de manière importante chez les grands comptes (+10% de CAGR) et que ce produit est un élément important de cette stratégie et de cette croissance.

Grâce à son réseau propriétaire de 13 000 km et à ses 16 agences régionales, l’opérateur promet une mise en service en 2 à 3 semaines. Les deux solutions sont disponibles auprès des équipes commerciales Celeste et des partenaires de distribution de l’opérateur.