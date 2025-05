Malgré le coup de froid sur le marché IT et télécom l’année dernière, Celeste a achevé son exercice 2024 sur une solide croissance de 7 % lui permettant d’atteindre 140 M€ de chiffre d’affaires.

Cette progression est portée par ses activités fibre optique et Cloud. Deux activités sur lesquelles l’opérateur se différencie avec des infrastructures en propre : plus de 13 000 km de réseau en boucle locale en France et en Suisse, et six datacenters dont trois certifiés ISO 27001 et Hébergement de Données de Santé (HDS). Un réseau qui irrigue plus de 3 000 communes françaises et lui permet de couvrir plus de la moitié des entreprises françaises.

Autre pourvoyeur de croissance pour Celeste : la cybersécurité. L’entreprise propose notamment des solutions de filtrage des flux en complément de ses offres de connectivité fibre, qui séduisent de plus en plus de clients. Aujourd’hui, environ 30% des clients y souscrivent. Et l’entreprise anticipe une adoption encore plus large dans les années à venir.

Parmi les succès de l’année écoulée, la hausse de 6% de son revenu moyen par client. Un chiffre dont Celeste se félicite de car il valide la pertinence de sa stratégie d’agrégation de services. Aux services de connectivité (qui représentent 70 % de son activité), il associe donc des services d’hébergement cloud (25 %) et de cybersécurité (5 %). Dopé par la montée des usages, l’accroissement des volumes de données, et donc l’essor des services additionnels, Nicolas Aubé, PDG de Celeste (photo), estime qu’en 20 ans d’existence de la société, le revenu moyen par client a triplé pour atteindre environ 7.000 € par an.

L’un des points différenciants de Celeste est son modèle de facturation à l’utilisateur, qui simplifie la gestion des services pour les entreprises. Contrairement aux modèles traditionnels de facturation basés sur le débit ou le volume, Celeste propose une facturation par utilisateur, une approche similaire à celle adoptée par des géants comme Microsoft pour ses solutions cloud. Ce modèle, appliqué à son offre « compte internet sécurisé », combine la fibre optique, la téléphonie, l’hébergement cloud et la cybersécurité dans un package unique, simplifiant ainsi l’expérience client.

Selon Aubé, 70% des entreprises préfèrent acheter ces services auprès d’un même prestataire, et ce modèle permet à Celeste de renforcer sa stratégie de vente croisée. « Nous nous positionnons comme un fournisseur unique pour une offre complète de services télécoms, cloud et cybersécurité, ce qui répond à la demande croissante des entreprises pour des solutions simplifiées », souligne-t-il.

Illustration de cette stratégie d’agrégation : le lancement en mars dernier de son offre « Compte internet sécurisé », qui combine la fibre optique, la téléphonie, l’hébergement souverain et la protection des flux dans un package unique positionné à 20 € par mois et par utilisateur. Une formule tout-en-un qui répond à une attente des clients et une tarification forfaitaire par utilisateur qu’il est le premier à proposer.

Le lancement de cette offre va s’accompagner du lancement d’une plateforme de vente en ligne (d’ici à l’été) dont ce Compte internet sécurisé sera l’une des offre phares. L’opérateur espère que cette offre l’aidera à capter une nouvelle clientèle et qu’elle générera rapidement environ 10% de son chiffre d’affaires.

Pour l’exercice en cours, Celeste prévoit de renforcer son réseau de vente indirecte qui, avec environ 300 partenaires (essentiellement issu du monde de la téléphonie), représente actuellement environ 10% de son chiffre d’affaires. Il travaille à cet effet à une refonte de son portail partenaires pour que ces derniers puissent accéder et revendre l’ensemble de ses offres, favorisant ainsi les ventes croisées.

Celeste prévoit également de renforcer sa présence en région avec l’ouverture de nouvelles agences. Une réflexion est en cours autour de la mise en œuvre d’une offre de SOC managé. Enfin les études pour une extension de son centre de données de Champs-sur-Marne devraient être lancées cette année pour un démarrage des travaux l’année prochaine.