Cegid annonce l’acquisition de l’éditeur DigitalRecruiters et continue ainsi de renforcer son portefeuille de solutions RH et de gestion du capital humain (HCM). Créé en 2015, DigitalRecruiters propose une plateforme de recrutement en mode SaaS. Il met à disposition de ses clients des sites carrières en marque blanche pour optimiser la gestion du parcours candidat. L’éditeur revendique 187 clients représentant plus de 600 marques, parmi lesquelles de grandes enseignes de la distribution (Boulanger, Casino, Decathlon, Franprix…), et d’autres références grands comptes tels que Securitas ou Renault.

Cette acquisition, dont le montant n’a pas été communiqué, fait suite à celles de Talentsoft (gestion des talents et du capital humain), de VisualTime (gestion des temps) et Wittyfit (mesure de l’engagement des collaborateurs et des équipes).

« DigitalRecruiters vient compléter l’offre de Cegid et nous permet d’offrir au marché des solutions HCM inégalées. Dès l’acquisition de leurs nouveaux talents, nos clients peuvent ainsi repenser l’expérience collaborateur pour une performance durable », souligne dans un communiqué Pascal Houillon, le PDG de Cegid.

« Ce rapprochement nous permet de nous adosser à un leader établi des solutions de gestion cloud notamment dans le domaine HCM avec l’opportunité unique d’accélérer notre croissance en France comme à l’international, et de continuer à développer notre offre au service de nos clients actuels », ajoute Hervé Solus, Fondateur et CEO de DigitalRecruiters.

Hervé Solus, ainsi que les cinquante collaborateurs de DigitalRecruiters rejoignent Cegid et sa Business Unit HCM, sous la direction de Marc Bruzzo. Cegid qui a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 632 M€ en 2021 compte 4 400 collaborateurs suite à l’intégration depuis septembre de Grupo Primavera.