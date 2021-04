L’acquisition de Talentsoft et de sa suite logicielle RH, devrait permettre au spécialiste des solutions de gestion de renforcer son approche cloud ainsi que sa présence en Europe du Nord.

A l’usage du terme RH (Ressources Humaines), on préfère désormais l’acronyme HCM (Human Capital Management – ou Gestion du Capital Humain). L’objectif reste le même : faire en sorte de motiver les employé.e.s pour maximiser la productivité d’une entreprise et faire du profit. Or, Talentsoft dispose d’une gamme complète de solutions HCM adaptée aux besoins des PME (Petites et Moyennes Entreprises) et des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire). De plus, la société bénéficie d’une forte présence en Europe du nord. L’acquisition à venir est donc une belle opportunité pour Cegid de s’étendre à l’international et de tirer parti d’un portefeuille de 2.200 clients dans 130 pays, cumulé par Talentsoft au cours des 14 dernières années. Son ambition : devenir un géant français des solutions de gestion.

« En combinant nos deux entreprises, Talentsoft et Cegid deviennent un groupe leader de plus de 600 millions d’euros de CA annuel (…) avec plus de 80% de notre CA combiné dans le Cloud », précise Pascal Houillon, le CEO de Cegid, dans un communiqué.

« Nul doute que ce nouvel ensemble sera l’un des plus beaux fleurons français de la ‘French Tech’ », commente Nicolas Dufourcq de la BPI (Banque Publique d’Investissement).

« Nous sommes très heureux de rejoindre Cegid, expert comme nous le sommes du marché des Ressources Humaines. Les synergies sont, elles, évidentes tant par les solutions que par les géographies dans lesquelles nous sommes présents », conclut Jean-Stéphane Arcis, le CEO de Talentsoft, dans le même communiqué.

Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé.

Après approbation de la transaction par les autorités compétentes, les trois co-fondateurs de Talentsoft (Jean-Stéphane Arcis, Joël Bentolila et Alexandre Pachulski), son équipe de management et ses 600 collaborateurs devraient rejoindre le giron de Cegid dans les semaines qui viennent.

Avec ses 3.000 collaborateurs aujourd’hui et son chiffre d’affaires de 498 millions d’Euros pour l’année 2020, Cegid n’a pas l’intention d’en rester là. Elle a déjà fait l’acquisition de Dhatim le mois dernier et celle d’ACA, un spécialiste français de la gestion de trésorerie, en ce début de mois d’avril.